Молодой нерпенок Моисей из Хабаровского края готовится отправиться в свободное плаванье.

Сейчас нерпа Моисей, или, как его называют в приемной семье, Мося - уже крепок и полон сил. Съесть в один присест килограмм свежей рыбы для него не вопрос. Детеныш кувыркается в резиновой лодке, наполненной водой, как заправский щенок «бегает» за мячиком и спит в небольшом сарайчике в стогу сена.

А в марте, когда его подобрали на берегу бухты Чумка, люди сомневались - выживет ли. Несколько часов до этого он дрейфовал на отколовшейся льдине, один и без матери, громко плакал и просил о помощи. Чтобы беспомощный детеныш не погиб и не попал в лапы браконьеров, сердобольным рыбакам пришлось забрать его домой, в поселок Ванино. Мося самостоятельно питаться не умел, откармливать нерпу пришлось молоком из ложечки, да и то - он пил неохотно.

Затем нерпенка отдали на воспитание в соседний рыболовецкий поселок. Там живет Наталья Семеняк, у которой Мося далеко не первый выкормыш.

- У приютившей животное Натальи Семеняк уже есть личный опыт выхаживания нерп и связь со всеми специалистами. Она несколько раз спасала этих морских хищников. Один улетел в Сочи, потому что был сильно израненный , теперь он является звездой одного из океанариумов. А двоих выходили, выкормили и благополучно выпустили в естественную среду обитания, - рассказали в администрации Ванинского района.

Нерпенок привык к людям и Наталье, последнюю он вообще воспринимает как свою родную маму, забавно прыгая за ней по двору и в огороде. Сейчас он заметно прибавил в весе, и, как говорит Наталья, уже готов отправиться на вольные хлеба.

- Неделю назад Мосю уже пробовали отправить в родные просторы, но помешала набегающая волна. В ближайшее время, как только позволит погода, вдоволь погостивший у людей нерпенок Моисей воссоединится со своими собратьями, - отметили в поселке.

Кстати, нерпа, даже привыкшая к людям, в дикой природе не пропадет, считают специалисты, - эти животные довольно легко адаптируются к самостоятельной жизни.