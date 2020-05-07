2020-05-07T07:25:08+03:00
Это - Хабаровск!

Дефицита не будет

Хабаровский бизнесмен и общественный деятель Али Мамедов запустил производство медицинских масок
Надежда ВЫХОДЦЕВАСергей ПЯТКОВ
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Прямой эфир 7 мая на 88,3 FMПрямой эфир 7 мая на 88,3 FMФото: Сергей ПЯТКОВ
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Ситуация с коронавирусом продолжает обостряется. Людей волнует дефицит антисептиков и масок в магазинах Хабаровска. Помимо этого наблюдается заметный рост цен на эту группу товаров. И буквально «герой нашего времени» бизнесмен и общественный деятель Али Мамедов на собственные средства запустил производство масок в нашем городе, позволяющее изготавливать 100 единиц в минуту. О процессе производства и поддержке государства он рассказал этим утром в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» на 88,3 FM.

Али Мамедов, бизнесмен, общественный деятель Фото: Сергей ПЯТКОВ

Али Мамедов, бизнесмен, общественный деятельФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 07_05_2020.

Али Мамедов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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