Старейшее кладбище Биробиджана под угрозой исчезновения

Старейшее кладбище Биробиджана находится недалеко от улицы Советской, гранича с микрорайоном «Мясокомбинат». По свидетельствам старожилов, оно появилось в период строительства столицы Еврейской автономной области, захоронения производились здесь вплоть до середины пятидесятых годов прошлого века. Затем в областном центре стал эксплуатироваться новый аналог, расположенный в нескольких километрах восточнее. За минувшее время старое кладбище приобрело заброшенный вид, в последние годы ситуация обострилась. Корреспондент «КП» - Хабаровск» решил проверить тревожную информацию, поступившую от местных жителей, и отправился в мини-экспедицию.

ГЛЯДИ В ОБА

Дорога на старое кладбище, которое многие биробиджанцы называют «еврейским» из-за большого количества похороненных здесь представителей известной национальности, пролегает мимо опасного места. От былого асфальтобетонного завода, сгинувшего в лихие девяностые, остались врытые в землю глубокие емкости, наполненные до краев битумом. Периодически в эти ловушки попадали беспечные пешеходы, которым приходили на выручку вызванные спасатели и проезжавшие по узкоколейке железнодорожники. Реагируя на жалобы жителей, в прошлом году городские коммунальщики завалили битумные ямы щебнем, но окончательно угроза не ликвидирована: этой весной черная жижа, в которой легко увязнуть, снова стала растекаться по окрестностям.

Перемахнув через узкоколейку, при виде которой вспоминается фильм «Сталкер», оказываешься в лесу, где и расположено скорбное место общей площадью более одного квадратного километра. Сквозь разросшийся кустарник во многих местах приходится буквально продираться. Движение затрудняют корни деревьев, фрагменты покореженных могильных оград, а также обломки надгробий. Немало скорбных изваяний снабжены надписями на идише, шестиконечной звездой Давида и другими символами иудаизма.

Еще через несколько метров попадаешь в настоящие дебри, где передвигаться нужно крайне осторожно, чтобы не получить травму. Путь преграждают пни, провалы земли, коряги, огромные стволы рухнувших деревьев, многие из которых безжалостно придавили могильные ограды и повалили надгробия. Все это производит гнетущее впечатление погрома, актов вандализма и сатанинских оргий при полной луне...

НИКТО НЕ ЗАБЫТ?

Изучая труднопроходимую местность, автор этих строк насчитал более тридцати надгробий, лишенных каких-либо надписей. Встречаются и безымянные памятники (время стерло все следы) с поржавевшими звездами - вероятно, здесь захоронены участники Великой Отечественной войны. Немало таких объектов изрядно накренены, словно вот-вот упадут...

- У многих биробиджанцев, которые эмигрировали в Израиль, Германию и другие страны, похоронены здесь родственники - отцы и матери, бабушки и дедушки. Некоторые уехавшие просят знакомых, которые остались в ЕАО, поухаживать за могилами предков. Но не каждому это под силу, ведь состояние этого уголка города оставляет желать лучшего, - сообщила Алла Акименко, сотрудница Биробиджанской областной научной библиотеки имени Шолом-Алейхема.

Упадок старейшего кладбища в областном центре беспокоит и доцента кафедры географии Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема Бориса Голубя. По словам известного краеведа, местные общественники много лет бьют тревогу по этому поводу, но их призывы пока остаются без ответа.

- От многих захоронений остались только бугорки. Чьи это могилы, сложно установить. А ведь на старом кладбище покоится немало первостроителей Биробиджана, участников Великой Отечественной войны. Неужели о наших земляках нельзя сохранить память? К сожалению, обращения общественности к местным властям результатов не дали - все упирается в финансовый вопрос, - посетовал Борис Голубь.

По его словам, в свое время он разговаривал на актуальную тему с председателем Биробиджанской еврейской религиозной общины «Фрейд» Львом Тойтманом. Но попытки получить целевую финансовую помощь по этой линии не привели к успеху.

- Если бы это кладбище имело статус еврейского, вопрос, возможно, бы и решился. Но там ведь хоронили не только евреев, но также русских, украинцев и представителей других национальностей, - сообщил Борис Голубь. - Еврейского кладбища в советском городе Биробиджан никогда не было. Тем не менее наши предки заслужили уважения независимо от их национальности. Они здесь жили и работали, внесли свой вклад в развитие нашего любимого города.

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

Как сообщала советник мэра Биробиджана Дарья Ващенко, старое городское кладбище не эксплуатируется, захоронения там не производятся.

- Поэтому из городского бюджета не выделяются средства на его содержание. Что касается могил, то ухаживать за ними - это ответственность родственников. Либо это делают сами родственники, либо знакомые и друзья, которые ухаживают за этими могилами, - пояснила она.

Биробиджанский активист Георгий (Гиви) Нацвлишвили сообщил корреспонденту «КП» - Хабаровск», что он не намерен мириться с «биробиджанским позором» в виде старого городского кладбища в его нынешнем удручающем состоянии.

- Как же так? Мы говорим о сохранении еврейских традиций в ЕАО, а память первостроителей города не уважаем! В Биробиджан приезжают раввины со всего мира, богатые евреи, а мы не можем попросить у них помощи? - возмущался Гиви. - Тогда я сам пойду, с пилой и топором, на заброшенное кладбище и наведу там порядок. Не заслужили покойники такого отношения к себе, как это происходит в наши дни в столице Еврейской автономной области...