Владимир Андронов: Нацпроект «Экология» помогает нам сохранять редких животных на Дальнем Востоке

Национальный проект «Экология», который реализуется в Хабаровском крае, здорово помогает разным организациям изучать и сохранять уникальную дальневосточную природу, а также виды редких животных, которые находятся на грани исчезновения. Там, благодаря федеральной поддержке, заповедник «Заповедное Приамурье» старается удерживать численность амурского тигра на том уровне, который определил президент страны. А также планирует попасть в список нацпарков. Об этом в интервью «КП» рассказал директор заповедника Владимир Андронов.

Справка «КП»: Президент России Владимир Путин на пятом Восточном экономическом форуме обозначил обеспечение гармонии между хоздеятельностью, развитием экотуризма и сбережением экосистемы как стратегическую цель в рамках развития российского Дальнего Востока как мирового природно-туристического центра.

Директор заповедника «Заповедное Приамурье» Владимир Андронов. Фото предоставлено В. АНДРОНОВЫМ.

- В «Заповедном Приамурье» реализуется нацпроект «Экология»?

- И да, и нет. Дело в том, что нацпроект состоит из нескольких крупных федеральных проектов, в число которых входят проекты по особо охраняемым территориям и проекты по сохранению биологического разнообразия. «Заповедное Приамурье» участвует в обоих направлениях, но не как самостоятельная единица, к сожалению. Например, наш амурский тигр, над увеличением численности которого мы работаем, включен в число редких в России животных. Также, как и дальневосточный леопард в Приморье. И если их сохраняем – сохраняем всю нашу экосистему. Мы уже отправили документы по вступлению в нацпроект в министерство природных ресурсов и экологии.

- Чего вы ждете от включения в число нацпарков, которые будут поддерживать?

- Нам нужна финансовая поддержка для реализации программы по сохранению численности амурского тигра. Около 5 лет назад на территории Анюйского парка мы насчитывали 5-8 особей, а по итогам прошлого года - уже 25. Но нам нужно их удержать на российских территориях. Помните, Путин участвовал в тигрином форуме в 2010 году в Петербурге? В 2022 году проведение такого форума планируется во Владивостоке. И к 2022 году нам нужно поднять стабильную гарантированную численность амурского тигра, чтоб он из России не убежал, не исчез.

Фото предоставлено В. АНДРОНОВЫМ.

- Эти тигры родились в заповедники или пришли с других территорий?

- Какие-то пришли, но есть и свои молодые. В прошлом году фотоловушка зафиксировала двух тигриц с потомством, у одной точно было четыре тигренка. Значит, корма хватает. Мы же начали усиливать подкормку на площадках для кабанов. Ведь кабан – основной корм для амурского тигра. Если корма хватает – тигры сыты, и не идут в населенный пункт за живностью, нет конфликтной ситуации. Но чтобы оборудовать 30 подкормочных площадок, надо корм где-то брать. Сейчас мы его у спонсоров просим, но, чтобы заложить бюджетную программу на корма, нужны гарантированные финансовые поступления. Второй момент: много кабана – конкурентом тигра становится браконьер. Значит, нам нужна техника, чтоб браконьеров не допустить, чтобы корм доставался тигру, а не браконьеру. А это тоже расходы. В программе по поддержке численности амурского тигра мы это все изложили.

- Сейчас в моде познавательный туризм. Звучит, конечно, патриотично. Но всё же это довольно сложный бизнес, и он требует определенных вложений. Какую поддержку вам в этом направлении обещают?

- Особое внимание Минприроды в вопросе познавательного туризма получат 24 национальных парка. Мы предоставили максимальную информацию по двум паркам Хабаровского края –«Анюйский» и «Шантарские острова». Но всё же наша задача не выступать в роли туроператора, а готовить территорию для показа, чтоб она была интересна экскурсантам хоть отечественным, хоть зарубежным. Это довольно масштабный процесс и на него действительно нужны средства. Например, на настилы, чтобы не было пресса на почву, и чтобы не пришлось расширять тропы. А также на смотровые площадки, скамейки, беседки, то есть на нормальную туристическую инфраструктуру. Строить гостиницы лучше всё же не в национальных парках и заповедниках, а на сопредельной территории. Это и для местного населения – трудовая занятость, рабочие места. Все документы мы отдали, очень надеемся на положительный ответ.

Автор фото: А. КОЛОТИЛИН

- В конце прошлого года Вы говорили о том, что планируете создать Центр дальневосточного аиста?

- Да, планируем. Создание Центра – целиком наша инициатива. По этому вопросу мы сотрудничаем с разными организациями. Например, в Болонском заповеднике есть группировка краснокнижного дальневосточного аиста. Там проводят большую работу по изучению этого вида – это и отчёты беспилотников, и мечение, и логистика перелетов (т в какую страну и каким путем летят), где останавливаются, какая помощь требуется. Кроме этого, мы тесно сотрудничаем с китайскими, корейскими и японскими орнитологическими организациями. Кстати, мы планировали в этом году провести День аиста, японцы уже готовы были приехать, но вот – коронавирус нам помешал. Поэтому мы создаем виртуальный информационный центр, хотим в нем суммировать результаты изучения, охраны, применение лучших методик. Кроме того, планируем снимать гнездование этих птиц в искусственных гнездах. В этом году мы хотели повесить видеокамеру, но не до пандемии успели. Аисты заняли это гнездо, живут там. В следующем году обязательно сделаем видеонаблюдение. Благодаря этому, жители Амурска, где размещается офис Болонского заповедника, смогут вживую наблюдать за живым символом своего города.

- Вам надо бы ещё нашего президента попросить о помощи. Опыт поднятия стаи стерхов у Владимира Владимировича есть…

- Можно сколько угодно шутить по этому поводу, но то, что президент России уделяет серьезное внимание вопросам исчезающих видов животных, только радует. Владимир Владимирович не раз говорил, что и амурский тигр, и аисты – это настоящие индикаторы экологической системы, без них нельзя обойтись. А заповедник должен оставаться точкой отсчета, его суть - летопись природы. Она и важна тем, чтобы видеть, как природа живет без влияния человека и сравнивать с сопредельной территорией. Подытоживая, хочу отметить, что у нас очень большие планы на работу по сохранению первозданной природы. Но нам необходимо внимание и поддержка государства и президента. И я надеюсь, что нацпроектов будет все больше. Потому как мы в регионах в рамках их реализации можем получить существенную финансовую поддержку.