2020-05-08T01:34:41+03:00
Общество

Территорию нацпарка «Шантарские острова» расширили в Хабаровском крае

Постановление подписали в конце апреля в правительстве России
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Территорию нацпарка «Шантарские острова» расширили в Хабаровском крае ФОТО: А. КуделинаТерриторию нацпарка «Шантарские острова» расширили в Хабаровском крае ФОТО: А. Куделина
Изменить размер текста:

Территорию национального парка «Шантарские острова» расширили в Хабаровском крае. В конце апреля в правительстве России подписали соответствующий документ, согласно которому к особо охраняемой природной территории отнесли земли лесного фонда площадью 1380,0691 гектара. Кроме того, к нацпарку теперь относятся земли особо охраняемых территорий и объектов площадью 86,785 гектара в Тугуро-Чумиканском районе.

О китобойном промысле напоминают сохранившиеся предметы ФОТО: А. Куделина

О китобойном промысле напоминают сохранившиеся предметы ФОТО: А. Куделина

О «ШАНТАРСКИХ ОСТРОВАХ»

Нацпарк входит в состав ФГБУ «Заповедное Приамурье». Он находится в Тугуро-Чумиканском районе и объединяет 17 островов Шантарского архипелага, включая острова Большой и Малый Шантар, Феклистова, Кусова и другие. К нацпарку также относятся острова акватории Охотского моря шириной от двух до пяти километров. Его общая площадь 515 тысяча 500 гектар.

О китобойном промысле напоминают сохранившиеся предметы ФОТО: А. Куделина

О китобойном промысле напоминают сохранившиеся предметы ФОТО: А. Куделина

- Некогда на Шантарах жили люди, было налажено производство. В частности в северной части Тихого океана добывали китов, начиная с середины 19-го века. Этот промысел уже давно прекратили, однако по сей день о нем напоминают предметы китобойного производства, которые сохранились на острове Большой Шантар. Они представляют собой историческую ценность, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Среди современных объектов часовня святого Николая Чудотворца на острове Большой Шантар. Ее возвели по инициативе и с участием известного российского путешественника Федора Конюхов. Есть на территории острова и мемориальные знаки, посвященные первооткрывателям Шантарских островов и воинам-пограничникам.

ШАНТАРЫ СЕГОДНЯ

На сегодняшний день особо охраняемую природную территорию всеми силами стараются привести в порядок, по крупицам собирают историю, которая, казалось бы, так и останется тайной. Следы военного прошлого помогают убрать военные экологи, которые не первый год собирают остатки металлических сооружений, емкости и другие остатки жизнедеятельности. Собранные предметы прессуют и вывозят за пределы нацпарка.

На сегодняшний день особо охраняемую природную территорию всеми силами стараются привести в порядок ФОТО: А. Куделина

На сегодняшний день особо охраняемую природную территорию всеми силами стараются привести в порядок ФОТО: А. Куделина

Одно из недавних открытий здешних специалистов – это трагическая история первого картографа Шантар. Началось все с могильной плиты, которую река смыла с могилы. Попытки найти захоронение не увенчались успехом, однако неожиданно нашлись родственники погибшего Ивана Васильевича Нагорных. Они то и рассказали подробности последних дней выдающегося человека.

Пейзаж Шантарских островов ФОТО: А. Куделина

Пейзаж Шантарских островов ФОТО: А. Куделина

Шантары славятся здешними лесными и морскими обитателями. Так, летом возле островов проводят время гладкие киты – гренландский и японский. Тюлени ларги и лахтака облюбовали берега под лежбища, а морские птицы создают колониальные гнездовья. У посетителей национального парка всегда есть возможность наблюдать крупных наземных и морских млекопитающих (медведей, китов, тюленей), колонии и места гнездования птиц, включая редких. Кроме того, издалека можно увидеть огромные гнезда белоплечих орланов на скальных вершинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Доренко знал, как жить долго. Но не хотел жить без блеска
С Сергеем Доренко, год со смерти которого мы с печалью отметим (у знаменитого журналиста разорвалось сердце, когда он мчался по Москве на мотоцикле 9 мая 2019-го), мне довелось проработать пять лет. И это были интересные годы
«Перед глазами темнело от высокой температуры, но я все равно шла к пациентам»: 10 историй медиков, умерших из-за коронавируса
«Комсомолка» рассказывает о тех, кто до последнего боролся за человеческие жизни и о том, как развивалась смертельная болезнь у них самих
Новости 24
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 8 мая: число выздоровевших увеличилось до 260
Больше 700 многодетных семей в ЕАО получили продуктовые наборы
Медведица привела медвежат на дачи в Хабаровском крае
Исторические неточности исправят на захоронениях в Хабаровском крае
Бывшего чиновника осудили за махинации с землей под Хабаровском
Сельхозкооперативы получат субсидии на развитие в Хабаровском крае
Отключения воды и ситуация на дорогах в Хабаровске 8 мая
Обстановка в Хабаровском крае 8 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Жильцов рухнувшего дома в Хабаровске переселят в новостройку
Пожар выгнал на улицу семьи с детьми в Хабаровском крае
Почта России приглашает жителей Хабаровского края сделать письма-треугольники
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 7 мая: лечение получают 540 человек
Торговца, вернувшего деньги покупателю, наказали в Хабаровске
Жители Хабаровского края смогут воспользоваться специальными условиями пролонгации вкладов от Сбербанка
В Хабаровском крае возможны паводки на Нижнем Амуре
Реконструкция Комшоссе и Лазо возобновилась в Комсомольске
В минздраве Хабаровского края рассказали о перепрофилировании детской больницы
Машина вылетела с дороги и перевернулась на крышу в Хабаровске
Первый житель Хабаровского края взял ипотеку в Сбербанке по новой президентской программе