Территорию нацпарка «Шантарские острова» расширили в Хабаровском крае

Территорию национального парка «Шантарские острова» расширили в Хабаровском крае. В конце апреля в правительстве России подписали соответствующий документ, согласно которому к особо охраняемой природной территории отнесли земли лесного фонда площадью 1380,0691 гектара. Кроме того, к нацпарку теперь относятся земли особо охраняемых территорий и объектов площадью 86,785 гектара в Тугуро-Чумиканском районе.

О китобойном промысле напоминают сохранившиеся предметы ФОТО: А. Куделина

О «ШАНТАРСКИХ ОСТРОВАХ»

Нацпарк входит в состав ФГБУ «Заповедное Приамурье». Он находится в Тугуро-Чумиканском районе и объединяет 17 островов Шантарского архипелага, включая острова Большой и Малый Шантар, Феклистова, Кусова и другие. К нацпарку также относятся острова акватории Охотского моря шириной от двух до пяти километров. Его общая площадь 515 тысяча 500 гектар.

О китобойном промысле напоминают сохранившиеся предметы ФОТО: А. Куделина

- Некогда на Шантарах жили люди, было налажено производство. В частности в северной части Тихого океана добывали китов, начиная с середины 19-го века. Этот промысел уже давно прекратили, однако по сей день о нем напоминают предметы китобойного производства, которые сохранились на острове Большой Шантар. Они представляют собой историческую ценность, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Среди современных объектов часовня святого Николая Чудотворца на острове Большой Шантар. Ее возвели по инициативе и с участием известного российского путешественника Федора Конюхов. Есть на территории острова и мемориальные знаки, посвященные первооткрывателям Шантарских островов и воинам-пограничникам.

ШАНТАРЫ СЕГОДНЯ

На сегодняшний день особо охраняемую природную территорию всеми силами стараются привести в порядок, по крупицам собирают историю, которая, казалось бы, так и останется тайной. Следы военного прошлого помогают убрать военные экологи, которые не первый год собирают остатки металлических сооружений, емкости и другие остатки жизнедеятельности. Собранные предметы прессуют и вывозят за пределы нацпарка.

На сегодняшний день особо охраняемую природную территорию всеми силами стараются привести в порядок ФОТО: А. Куделина

Одно из недавних открытий здешних специалистов – это трагическая история первого картографа Шантар. Началось все с могильной плиты, которую река смыла с могилы. Попытки найти захоронение не увенчались успехом, однако неожиданно нашлись родственники погибшего Ивана Васильевича Нагорных. Они то и рассказали подробности последних дней выдающегося человека.

Пейзаж Шантарских островов ФОТО: А. Куделина

Шантары славятся здешними лесными и морскими обитателями. Так, летом возле островов проводят время гладкие киты – гренландский и японский. Тюлени ларги и лахтака облюбовали берега под лежбища, а морские птицы создают колониальные гнездовья. У посетителей национального парка всегда есть возможность наблюдать крупных наземных и морских млекопитающих (медведей, китов, тюленей), колонии и места гнездования птиц, включая редких. Кроме того, издалека можно увидеть огромные гнезда белоплечих орланов на скальных вершинах.