Мероприятия онлайн на неделю в Хабаровске

Если на вас, дорогой читатель, словосочетание «театры и музеи» навевает скуку и вызывает ассоциации со строгими смотрительницами залов, призывающими к тишине и хождению на цыпочках по святая святых, то у нас для вас есть хорошая новость. На этой неделе вас ожидает ночь в музее среди кораллов и трилобитов, проведенная под звуки колыбельных и песен ВИА «Поющие гитары» - и это только малая часть того, что приготовили музеи и театры. Заинтригованы? Тогда читайте дальше!

ПРОГУЛКА ПО МУЗЕЯМ

Музей имени Н.И. Гродекова представляет «Ночь в музее-онлайн».

Приближается главная музейная ночь в году. В условиях вынужденных, но необходимых ограничений сотрудники не могут провести ее так, как хотелось бы в идеале - интересно, весело, а главное - вместе с посетителями. Но отказаться от нее совсем в музее не смогли, поэтому изменили формат и готовятся к встрече в прямом эфире!

Это новый опыт для музея, у трансляции свои сложности, но и свои плюсы. Экспонаты, экскурсии, включения друзей-музейщиков и партнеров, музыка, музейная атмосфера и хорошее настроение - это возможно только при поддержке зрителей. Присоединяйтесь к акции 18 мая 2020 года в 22:00. Прямая трансляция пройдет в Instagram.

Также Гродековский музей представялет онлайн-выставку «Жизнь прошедших эпох» из своей палеонтологической коллекции. Палеонтология - это наука, изучающая органический мир прошедших эпох по сохранившимся ископаемым остаткам организмов в геологических породах. Кораллы, кораллиты, трилобиты, моллюски, гастроподы, цефалоподы, алемониты, белемниты - обитатели этой выставки. Заглянув в «Жизнь прошедших эпох», можно узнать про первых млекопитающих, в каком периоде жили ископаемые лошади, и каким образом происходил процесс окаменения растений.

Дальневосточный художественный музей в предстоящую неделю предлагает целый ряд интереснейших мероприятий. Например, 13 мая в 15:00 в аккаунте музея в инстаграм выйдет очередная публикация по творчеству известного художника. В этот раз тема выпуска - «Записки о художниках. Антон фон Марон». Далее, 15 мая в 13:00 состоится видеоэкскурсия по выставке «Японская игрушка», а 17 мая в то же время пройдет мастер-класс в формате видео «Рисуем с художником. Фламинго» в технике акварель. Видеоэкскурсия к международному Дню музеев раскроет пытливому зрителю секреты реставрационной мастерской 18 мая в 13:00.

Музей «Мир говорящих машин» на карантине ведет свой видеоблог «С музыкой дома», где рассказывает о музыкальных событиях, артистах, истории посредством экспонатов, представленных в этом удивительном музее. Одна из последних тем блога - это «Вокально-инструментальные ансамбли Советского Союза». ВИА как жанр почти полностью прекратил свое существование в нашей стране в середине 80-х годов прошлого века, однако сейчас тяга к ансамблям понемногу возвращается, а потому эта тема интересна и поныне. В выпуске звучат ретро-записи с «винила», что создает особенную душевную атмосферу. Присоединяйтесь и смотрите выпуск на сайте музея!

Виртуальный русский музей предлагает отправиться в 3D-тур по залам музея, детально рассмотреть отдельные произведения и получить дополнительную информацию о каждом экспонате. Вашему вниманию предлагают тур по основной экспозиции, включающий осмотр таких достопримечательностей, как Михайловский дворец, домик Петра Первого, Мраморный дворец, Летний сад, корпус Бенуа, Михайловский замок и Строгановский дворец, а также флигель России. Также доступны туры по временным экспозициям, например, виртуальная прогулка по выставке «Для счастья народа», которая проходила в филиале Русского музея в городе Малага в Испании с 10 февраля 2018 года по 3 февраля 2019 года.

На этой неделе вас ожидает ночь в музее среди кораллов и трилобитов, проведенная под звуки колыбельных и песен ВИА «Поющие гитары»Фото: Олег ЗОЛОТО

ЧТО У НАС НЫНЧЕ В ТЕАТРАХ?

Краевой музыкальный театр опубликовал на своей странице в Instagram отрывок из мюзикла «Обыкновенное чудо» - Зонг охотника. Это песня знаменитого Охотника, который мечтает убить сотого по счету медведя. Именно с ним главный герой заключает соглашение: если когда-нибудь он поцелует принцессу и снова превратится в медведя, то Охотник тут же застрелит его. В роли Охотника - солист ХМТ Дмитрий Олейник. Режиссер-постановщик - Николай Покотыло.

Кроме того, музыкальный театр предлагает посмотреть отрывок из оперетты «Сильва». Вниманию зрителя предлагается сцена, в которой граф Бони Кониславу и граф Ферри Кисе Ронс признаются в любви к театру. Это один из ярчайших музыкальных номеров, более известный зрителю как «Красотки кабаре». В роли Ферри - солист ХМТ, заслуженный артист России Денис Желтоухов. В роли Бони - солист ХМТ Андрей Кучинский. Режиссер-постановщик - Сергей Смеян.

Краевой театр драмы продолжает свои вечерние чтения вслух - на этот раз актриса Яна Дзюнковская в режиме онлайн читает для детей книгу детства своей мамы - «Настоящий тигр» авторства Сергея Воронина.

Хабаровский ТЮЗ подхватывает инициативу вечернего времяпрепровождения с детьми и представляет онлайн-проект, в котором артисты театра поют любимые колыбельные песни.

В этом выпуске в исполнении Елены Колесниковой и Петра Нестеренко звучит колыбельная из фильма «Романс о влюбленных» (музыка Александра Градского, слова Натальи Кончаловской).

А в хабаровском театре кукол готовятся к премьере, которая должна была состояться 9 мая, но была перенесена из-за карантина на более поздний срок. Речь идет о спектакле «Станция Тевли», рассказывающем о событиях Великой Отечественной войны. Композиция построена на воспоминаниях бабушки режиссера спектакля, которая в ту пору была маленькой девочкой. Колллектив театра готовится к пермьере и предлагает присоединиться детям старшего возраста и их родителям. Для этого нужно прочитать три важных книги и посмотреть один фильм: Хорхе Семпрун - «Долгии путь», Яффа Элиах «Бог здесь больше не живет», Томас Кенэлли «Список Шиндлера» и одноименный фильм 1993 года. Настраивайтесь вместе с актерами и ждите премьеру «Станция Тевли» ближе к осени!