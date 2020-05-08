И пусть Победа вдохновляет нас

Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, праздник 9 мая не проходит незаметно. Многие организации и компании не смогли остаться в стороне и стали объединяться для участия как в организации самого праздника, так и в жизни ветеранов. Такое единение очень символично в юбилейный год Великой Победы и служит напоминанием того, что во все времена наш народ сообща боролся с трудностями. Сбербанк разработал ряд продуктов для поддержки героев Великой Отечественной войны, создал «Банк памяти» и поддерживает фонд «Память поколений». Сотрудниками банка собрано уже 20 миллионов рублей для помощи тем, кто когда-то смело сражался за наш сегодняшний день. О том, что уже сделано и как можно помочь ветеранам, рассказали этим утром заместитель управляющего Хабаровского отделения Сбербанка Иван Петров и руководитель направления коммуникаций Хабаровского отделения Сбербанка Анастасия Пиотрович.

Иван Петров, заместитель управляющего Хабаровского отделения СбербанкаФото: Сергей ПЯТКОВ

Анастасия Пиотрович, руководитель направления коммуникаций Хабаровского отделения СбербанкаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 08_05_2020.