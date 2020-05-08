«Бессмертный полк» шагает на «КП» - Хабаровск»

В этом году впервые со дня своего основания, дата проведения патриотической акции «Бессмертный полк» в России перенесена на неопределенный срок в связи со сложно санитарно-эпидемиологической обстановкой. Однако, редакция «КП» - Хабаровск» считает, что режим самоизоляции - не повод для того, чтобы отказаться от воздания дани уважения подвигу наших предков.

С 8 по 10 мая «Бессмертный полк» впервые проходит на сайте нашего региона. Дело это для нас новое, но в жизни каждого бывает период, когда что-то происходит впервые. Так было и у тех, кто в 1941 – 1945 годах сражался за Родину.

Мы благодарим всех, кто откликнулся на наше приглашение и принял участие в акции! Вместе мы можем больше. Под фотографией вы можете оставить сердечко. Но это не конкурс – все наши участники уже победители. Это символ того, что вы с ними.