2020-05-08T07:24:12+03:00
75 лет Великой Победы

«Бессмертный полк» шагает на «КП» - Хабаровск»

Воины-победители Великой Отечественной войны на сайте «Комсомолки» в рамках акции памяти, посвященной 75-ой годовщине Великой Победы
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
На набережной высаживают цветыНа набережной высаживают цветыФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

В этом году впервые со дня своего основания, дата проведения патриотической акции «Бессмертный полк» в России перенесена на неопределенный срок в связи со сложно санитарно-эпидемиологической обстановкой. Однако, редакция «КП» - Хабаровск» считает, что режим самоизоляции - не повод для того, чтобы отказаться от воздания дани уважения подвигу наших предков.

С 8 по 10 мая «Бессмертный полк» впервые проходит на сайте нашего региона. Дело это для нас новое, но в жизни каждого бывает период, когда что-то происходит впервые. Так было и у тех, кто в 1941 – 1945 годах сражался за Родину.

Мы благодарим всех, кто откликнулся на наше приглашение и принял участие в акции! Вместе мы можем больше. Под фотографией вы можете оставить сердечко. Но это не конкурс – все наши участники уже победители. Это символ того, что вы с ними.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В ЕАО отменили карантин по африканской чуме свиней
«Фонарики Победы» зажгут хабаровчане 9 мая
В память о фронтовиках в Хабаровске сажают деревья
Авиапарад в День Победы жителям Хабаровска покажут в режиме онлайн
Водный салют под музыку устроят в День Победы в Хабаровске
Энергетики Хабаровского края чествуют героев Победы
Дорогу на Щукинку отремонтируют в Биробиджане
Новую книгу о героях-дальневосточниках получили к юбилею Победы жители Хабаровского края
В режим жесткой экономии переходит мэрия Хабаровска
Врачи в Хабаровском крае получат обещанные доплаты
Фильм «Временная связь» покажут жителям Хабаровского края
Салют в честь Победы хабаровчанам покажут только по телевизору
В Хабаровском крае около 300 вахтовиков поместили на обсервацию
В Хабаровске изменили расписание пригородных поездов