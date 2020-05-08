Сила в правде!
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Сила в правде!Фото: Сергей ПЯТКОВ
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История – это то, что мы должны принимать безусловно и независимо от своего отношения к событиям. Попытки исказить правду о Великой Отечественной войне не должны увенчаться успехом. Современный человек обязан знать, как все было на самом деле, чтобы избежать повторения подобного. О причинах возникновения недостоверных данных и борьбе с ними рассказал первый секретарь краевого отделения КПРФ Петр Перевезенцев.
Петр Перевезенцев, первый секретарь краевого отделения КПРФФото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск 08_05_2020.
Петр Перевезенцев
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ИСТОЧНИК KP.RU