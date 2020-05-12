2020-05-12T07:47:04+03:00
Это - Хабаровск!

Профессии будущего, помощь нуждающимся и Дальневосточный гектар.

Прямой эфир 12 мая на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН
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Профессии будущего, помощь нуждающимся и Дальневосточный гектар.Профессии будущего, помощь нуждающимся и Дальневосточный гектар.Фото: Сергей ПЯТКОВ
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Первый рабочий день всегда воспринимается тяжело, но с радио «Комсомольска правда — Хабаровск» он станет гораздо легче.

Период с марта по июнь характеризуется особым напряжением среди школьников: приближаются экзамены, некоторые не определились с выбором учебного заведения, нужно думать об оценках в аттестате, а в этом году еще и дистанционное обучение повысило уровень стресса у выпускников. Чтобы помочь школьникам, Хабаровский краевой институт развития образования совместно с профессиональными образовательными организациями запустили проект «Кастинг профессий», в рамках которого можно виртуально познакомиться с колледжами и техникумами нашего города. О самых востребованных профессиях и других проектах для выпускников поговорили с Первым проректором Хабаровского краевого института развития образования Евгением Гузманом.

Евгениий Гузман, Первый проректор Хабаровского краевого института развития образования Фото: Сергей ПЯТКОВ

Евгениий Гузман, Первый проректор Хабаровского краевого института развития образованияФото: Сергей ПЯТКОВ

В нынешнее время многие оказались в трудном положении, но мы своих не бросаем, и поэтому в России действует множество акций помощи нуждающимся. Ассамблея народов Хабаровского края и её члены активно включились в процесс поддержки граждан, оказавшихся в сложной ситуации вне зависимости от национальности. Что важно, они оказывают помощь с учетом рекомендаций ВОЗ по обработке. Кто может рассчитывать на поддержку, рассказал заместитель представителя Ассамблеи народов Хабаровского края, полномочный представитель Республики Северная Осетия - Алания в ДФО Валерий Хидиров.

Валерий Хидиров, заместитель представителя Ассамблеи народов Хабаровского края, полномочный представитель Республики Северная Осетия -Алания в ДФО Фото: Сергей ПЯТКОВ

Валерий Хидиров, заместитель представителя Ассамблеи народов Хабаровского края, полномочный представитель Республики Северная Осетия -Алания в ДФОФото: Сергей ПЯТКОВ

С момента запуска программы «Дальневосточный гектар» прошло уже почти 4 года, и теперь пора подводить первые итоги. Мы уже рассказывали истории успеха гектарщиков и знаем, что программа пользуется популярностью. Самые интересные истории, важные правила получения участка и сдачи декларации об освоении обсудили с заместителем руководителя Департамента регионального развития по ДФО Дмитрием Ферапонтовым.

Это Хабаровск 12_05_2020.

Это Хабаровск от 12_05_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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