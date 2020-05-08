2020-05-08T10:58:06+03:00
Общество

Весна в Хабаровске: корреспондент «Комсомолки» прогулялся по улицам Хабаровска и посмотрел, чем живет город

Пустынные, но очень красивые парки и летнее настроение на набережной в фотографиях [фото]
Василий ЗАДУНАЕВ
Поделиться:
Весна в Хабаровске: корреспондент «Комсомолки» прогулялся по улицам Хабаровска и посмотрел, чем живет городВесна в Хабаровске: корреспондент «Комсомолки» прогулялся по улицам Хабаровска и посмотрел, чем живет городФото: Василий ЗАДУНАЕВ
Изменить размер текста:

По мнению чиновников Роспотребназора, Хабаровск сейчас находится на самоизоляции, но это только для людей, которые носа не высовывают из своих кабинетов. Улицы и закрытые на карантин парки полны гуляющими парочками, молодыми мамашами с колясками и греющимися на солнышке школьниками.

Весна в Хабаровске: корреспондент «Комсомолки» прогулялся по улицам Хабаровска и посмотрел, чем живет город Фото: Василий ЗАДУНАЕВ

Весна в Хабаровске: корреспондент «Комсомолки» прогулялся по улицам Хабаровска и посмотрел, чем живет городФото: Василий ЗАДУНАЕВ

И правда - попробуй усиди дома, когда на улице +20, цветут яблони, пахнет смолистой молодой листвой, и волны Амура ласково накатываются на песчаный пляж. Тут несоблюдение карантина, масочного режима и социальной дистанции, особенно у молодежи.

Весна в Хабаровске: корреспондент «Комсомолки» прогулялся по улицам Хабаровска и посмотрел, чем живет город Фото: Василий ЗАДУНАЕВ

Весна в Хабаровске: корреспондент «Комсомолки» прогулялся по улицам Хабаровска и посмотрел, чем живет городФото: Василий ЗАДУНАЕВ

Судя по увиденному, в демографическую яму в ближайшем будущем Хабаровск точно скатываться не собирается. Обнимающихся парочек - под каждым цветущим деревом с десяток. У соседних кустов инстаграммеры и тиктокеры пилят селфи и видосы.

Весна в Хабаровске: корреспондент «Комсомолки» прогулялся по улицам Хабаровска и посмотрел, чем живет город Фото: Василий ЗАДУНАЕВ

Весна в Хабаровске: корреспондент «Комсомолки» прогулялся по улицам Хабаровска и посмотрел, чем живет городФото: Василий ЗАДУНАЕВ

Впрочем, в правительстве региона есть мнение, что прогулки можно и разрешить, парки открыть, а с турников и брусьев сорвать, наконец, полосатые ограничительные ленточки. Санитарные врачи тоже не против - но все-таки настаивают на ношении масок и дезинфекции рук. Все в лучших традициях, не можешь контролировать - возглавь.

Весна в Хабаровске: корреспондент «Комсомолки» прогулялся по улицам Хабаровска и посмотрел, чем живет город Фото: Василий ЗАДУНАЕВ

Весна в Хабаровске: корреспондент «Комсомолки» прогулялся по улицам Хабаровска и посмотрел, чем живет городФото: Василий ЗАДУНАЕВ

Единственное по-настоящему пустое место - набережная в Спортивном парке. Охрана бдит и по возможности вежливо выставляет всех вон. Исключение - работники горзеленхоза, сооружающие в парке что-то эпическое ко Дню Победы. Если самоизоляцию не снимут, то их работа будет похожа на рисование иероглифов водой на асфальте - говорят, есть такие художники в Японии. Делают, чтоб было. Но и то хлеб.

Весна в Хабаровске: корреспондент «Комсомолки» прогулялся по улицам Хабаровска и посмотрел, чем живет город Фото: Василий ЗАДУНАЕВ

Весна в Хабаровске: корреспондент «Комсомолки» прогулялся по улицам Хабаровска и посмотрел, чем живет городФото: Василий ЗАДУНАЕВ

Амур прекрасен, Утес величественен, теплоходы ходят, народ гуляет, все остальное можете сами увидеть в фотографиях. Тем не менее редакция настаивает на соблюдении самоизоляции и масочного режима, если выйти все-таки надо. Как говорится, береженого бог бережет. Главное - будьте здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Доренко знал, как жить долго. Но не хотел жить без блеска
С Сергеем Доренко, год со смерти которого мы с печалью отметим (у знаменитого журналиста разорвалось сердце, когда он мчался по Москве на мотоцикле 9 мая 2019-го), Владимиру Мамонтову довелось проработать пять лет. И это были интересные годы
«Перед глазами темнело от высокой температуры, но я все равно шла к пациентам»: 10 историй медиков, умерших из-за коронавируса
«Комсомолка» рассказывает о тех, кто до последнего боролся за человеческие жизни и о том, как развивалась смертельная болезнь у них самих
Новости 24
В ЕАО отменили карантин по африканской чуме свиней
«Фонарики Победы» зажгут хабаровчане 9 мая
В память о фронтовиках в Хабаровске сажают деревья
Авиапарад в День Победы жителям Хабаровска покажут в режиме онлайн
Водный салют под музыку устроят в День Победы в Хабаровске
Энергетики Хабаровского края чествуют героев Победы
Дорогу на Щукинку отремонтируют в Биробиджане
Новую книгу о героях-дальневосточниках получили к юбилею Победы жители Хабаровского края
В режим жесткой экономии переходит мэрия Хабаровска
Врачи в Хабаровском крае получат обещанные доплаты
Фильм «Временная связь» покажут жителям Хабаровского края
Салют в честь Победы хабаровчанам покажут только по телевизору
В Хабаровском крае около 300 вахтовиков поместили на обсервацию
В Хабаровске изменили расписание пригородных поездов