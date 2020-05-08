Весна в Хабаровске: корреспондент «Комсомолки» прогулялся по улицам Хабаровска и посмотрел, чем живет город

По мнению чиновников Роспотребназора, Хабаровск сейчас находится на самоизоляции, но это только для людей, которые носа не высовывают из своих кабинетов. Улицы и закрытые на карантин парки полны гуляющими парочками, молодыми мамашами с колясками и греющимися на солнышке школьниками.

Весна в Хабаровске: корреспондент «Комсомолки» прогулялся по улицам Хабаровска и посмотрел, чем живет городФото: Василий ЗАДУНАЕВ

И правда - попробуй усиди дома, когда на улице +20, цветут яблони, пахнет смолистой молодой листвой, и волны Амура ласково накатываются на песчаный пляж. Тут несоблюдение карантина, масочного режима и социальной дистанции, особенно у молодежи.

Весна в Хабаровске: корреспондент «Комсомолки» прогулялся по улицам Хабаровска и посмотрел, чем живет городФото: Василий ЗАДУНАЕВ

Судя по увиденному, в демографическую яму в ближайшем будущем Хабаровск точно скатываться не собирается. Обнимающихся парочек - под каждым цветущим деревом с десяток. У соседних кустов инстаграммеры и тиктокеры пилят селфи и видосы.

Весна в Хабаровске: корреспондент «Комсомолки» прогулялся по улицам Хабаровска и посмотрел, чем живет городФото: Василий ЗАДУНАЕВ

Впрочем, в правительстве региона есть мнение, что прогулки можно и разрешить, парки открыть, а с турников и брусьев сорвать, наконец, полосатые ограничительные ленточки. Санитарные врачи тоже не против - но все-таки настаивают на ношении масок и дезинфекции рук. Все в лучших традициях, не можешь контролировать - возглавь.

Весна в Хабаровске: корреспондент «Комсомолки» прогулялся по улицам Хабаровска и посмотрел, чем живет городФото: Василий ЗАДУНАЕВ

Единственное по-настоящему пустое место - набережная в Спортивном парке. Охрана бдит и по возможности вежливо выставляет всех вон. Исключение - работники горзеленхоза, сооружающие в парке что-то эпическое ко Дню Победы. Если самоизоляцию не снимут, то их работа будет похожа на рисование иероглифов водой на асфальте - говорят, есть такие художники в Японии. Делают, чтоб было. Но и то хлеб.

Весна в Хабаровске: корреспондент «Комсомолки» прогулялся по улицам Хабаровска и посмотрел, чем живет городФото: Василий ЗАДУНАЕВ

Амур прекрасен, Утес величественен, теплоходы ходят, народ гуляет, все остальное можете сами увидеть в фотографиях. Тем не менее редакция настаивает на соблюдении самоизоляции и масочного режима, если выйти все-таки надо. Как говорится, береженого бог бережет. Главное - будьте здоровы.