Поздравление губернатора Хабаровского края с Днем Победы в 2020 году

Хабаровский край одним из первых регионов начал отмечать День Победы. Сегодня, 9 мая, в Хабаровске будут работать фонтаны. Своеобразный водной салют дадут под песни военных лет в память о тех, кто защищал Родину и подарил нам мирное небо над головой. В 11 часов начнется авиапарад, а вечером – традиционный салют. Также пройдет церемония возложения цветов к мемориалам. Ситуация с коронавирусом внесла свои корректировки в празднование памятной даты. Жителей Хабаровска убедительно просят остаться дома и наблюдать за всем происходящем в режиме трансляций. Они пройдут на официальном канале YouTube правительства края.

Сегодня Сергей Фургал поздравил жителей региона в 75-летием Великой Победы. Глава региона выразил особые слова благодарности ветеранам и подчеркнул, что забота о них является одним из главных приоритетов в работе правительства края.

- Уважаемые жители Хабаровского края! Дорогие ветераны и труженики тыла! Поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы! Сколько бы не минуло лет, 9 Мая остается неизменным, всеми любимым и близким праздником. Мы никогда не забудем, какой большой ценой досталась эта Победа. Все как один в годы войны поднялись на защиту Родины. Наши земляки были среди тех, кто героически сражался на всех крупных фронтах. Били фашистов под Москвой, в Сталинграде, на Курской дуге, брали Берлин и освобождали страны Европы. День и ночь самоотверженно трудились в тылу, снабжая фронт боеприпасами, техникой, продовольствием, - сказал губернатор.

Напомним, на сегодняшний день участникам боевых действий, ветеранам помогают в решении социально-бытовых вопросов, предоставляют социальные льготы и внеочередную медицинскую помощь. В регионе по данным на 1 мая 2020 года живут две тысячи 996 ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них 330 участников войны и две тысячи 478 тружеников тыла.

Глава региона поблагодарил ветеранов за Победу, мужество и стойкость, трудолюбие и ответственность.

- Вы и ваш богатый жизненный опыт сегодня особенно необходимы нам. Пандемия не знает праздников, но героическую историю нашей страны ей не изменить. В каждой семье бережно хранят память об отцах, дедах и прадедах, которые защитили нашу Родину. Мы гордимся вами и учимся у вас! Желаю вам крепкого здоровья и долголетия! Пусть праздник Великой Победы придаст всем сил и оптимизма, - закончил свою поздравительную речь Сергей Фургал.