Воздушный Парад Победы в Хабаровске 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция
Сегодня в Хабаровском крае пройдет воздушный парад в честь 75-летия Великой Победы. В последние дни военные авиаторы исправно кружили над краевой столицей, отрабатывали маневры, чтобы в знаменательный день напомнить всем и каждому о том, что этот праздник не отменит никто и ничто. Начнется парад самолетов 9 мая 2020 года в 11 часов. Боевые вертолеты и самолеты пройдут над Хабаровском и не только.
- Все летчики, которые будут пилотировать авиационную технику, имеют боевой опыт, все летчики первого класса. Все они были отобраны из большого количества пилотов - они действительно самые-самые лучшие, - рассказывает Андрей Степанов, заместитель начальника Военно-политического управления Восточного военного округа.
Онлайн- трансляции организовали, чтобы каждый житель города мог насладиться зрелищем.
Воздушный Парад Победы в Хабаровске 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция.
ИСТОЧНИК KP.RU
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