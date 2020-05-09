Депутаты Закдумы Хабаровского края рассказали о родственниках-фронтовиках

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края в преддверии праздника вспомнили своих близких и поделились историями тех, кто приближал Великий День Победы.

В 1941 году Великая Отечественная война ворвалась в жизнь каждой семьи нашей страны. Одна большая беда сплотила и объединила народ в едином стремлении к победе над фашисткими захватчиками. Победу ковали на полях жесточайших сражений и в тылу – на производстве всего необходимого для фронта и армии. Историями тех, кто приближал этот Великий День, в преддверии праздника поделились депутаты Законодательной Думы Хабаровского края.

«Я думаю, что эта война и Победа – одно из величайших событий в истории нашей любимой страны. Я верю и надеюсь, что такие страшные испытания никогда не повторятся. Мы должны быть достойны памяти своих дедов и будем нести в себе лучшие черты нашего народа: мужество, терпение, величайшую ответственность за мир», - отметила спикер краевого парламента Ирина Зикунова. Ее дедушка Сергей Иванович Ляшенко был призван в армию в сентябре 1941 года, прошел всю войну, был контужен и награжден боевой медалью за подвиг в саперном батальоне, который был связан с восстановлением связи. «Когда он вернулся с войны, родился мой папа. Тогда его появление было олицетворением того, что все стало хорошо», – подчеркнула Ирина Валериевна. Но больше о войне ей рассказывала бабушка Федосия Лазаревна Рязанова, которая в годы войны работала в пчеловодческом колхозе. После ухода мужа на фронт она осталась одна с четырьмя детьми, было сложно и тяжело. И для того, чтобы выжить и прокормиться, пришлось уйти в тайгу, туда, где больше грибов и ягод, где им пришлось очень много работать. «Однажды прискакал на коне пограничник и громко закричал: «Победа! Победа!» Бабушка вспоминает, что сначала все смеялись, а потом горько плакали», – делится Ирина Зикунова.

«Родной брат моего деда Георгий Михайлович Зюбр отправился воевать с фашисткой Германией в 1943 году. Он участвовал в Смоленской операции, где шли ожесточенные бои, были освобождены десятки деревень, город Ярцево и Смоленск. В дальнейшем Смоленская операция положила начало освобождению Белоруссии, после была освобождена Польша. Георгий Михайлович дважды был ранен. Одно из ранений он получил в январе 1945 года, освобождая польские земли, западнее от Вислы, когда в составе ударной группировки советской армии прорывали оборону фашистской Германии. В апреле 1945 года вернулся в состав дивизии, а 17 апреля в 70 км от Берлина был убит. Стрелковая дивизия, в которой состоял Георгий Михайлович с 1943 по 1945 годы провела более 80 боевых операций», – поделился первый заместитель председателя Думы Сергей Зюбр.

«Родной брат моего деда Георгий Михайлович Зюбр был убит в 70 км от Берлина»Фото: Законодательная дума Хабаровского края

У председателя комитета по вопросам социальной политики Ольги Ушаковой на войну с фашистами отправился брат дедушки. Будучи совсем еще юным и не успев совершить свой подвиг, восемнадцатилетний юноша погиб при бомбежке эшелона, который направлялся на линию фронта. «Никто не знал, где он похоронен, поэтому я сделала запрос, на который мне пришла выписка из книги памяти и отсканированный листочек из ученической тетради, где указывалось, что Вениамин Викторович Иванов погиб в звании «рядовой» в Быховском районе, д. Бовки Могилевской области Белоруссии. Вот так быстро закончилась жизнь молодого парня из Новосибирской области, как и многих других таких же молодых парней», – рассказала Ольга Вячеславовна.

Наталья Коваленко, Алексей Беломестнов, Ольги УшаковойФото: Законодательная дума Хабаровского края

«Добровольно на фронт ушел Михаил Васильевич Беломестнов, оставив жену и пятерых детей, один из них – мой отец – родился перед самым началом войны 19 мая 1941 года, – рассказывает депутат Алексей Беломестнов. – Помню, как-то приехали мы с отцом к дедушке, мне тогда было 10 лет, и я попросил рассказать его о войне, показать свои награды. У него был такой большой орден Великой Отечественной войны второй степени и пожелтевшие фронтовые фотографии. А еще был у него футлярчик, в который, как рассказал мне дедушка, складывались имя и фамилия солдата. Я поинтересовался, за что он получил такую красивую медаль, а он ответил, что за отвагу, во время войны это была самая заслуженная и дорогая медаль, потому что доставалась она в бою. Михаил Васильевич получил ее то, что на своих плечах вынес из-под пуль раненого командира. Дедушка войну прошел до самого Берлина, а закончил на Дальнем Востоке. И вернувшись домой в октябре 1945 года с орденом и медалями увидел своих пятерых детей, а моему отцу тогда было уже 5 лет».

Дедушка и бабушка депутата Владислава Чечикова не любили делиться своими воспоминаниями о военном периоде, потому что это время оставило тяжелую память в их сердцах. «Мой дедушка рассказывал, как немецкие оккупанты грабили, мародёрствовали и расхищали деревню. А немцы забирали к себе в Германию молодых девушек, которым исполнилось 16 лет. Чтобы так не произошло с моей бабушкой, ее отец договорился и в документах изменили возраст девушки – отняли один год, и ее не забрали фашисты. Так делали многие, потому что боялись за своих детей. Мои бабушка и дедушка были очень трудолюбивы, они не принимали участие в боях, но помогали нашим солдатам продуктами питания с огорода», – поделился депутат Владислав Чечиков.

Мои бабушка и дедушка были очень трудолюбивы, они не принимали участие в боях, но помогали нашим солдатам продуктами питания с огородаФото: Законодательная дума Хабаровского края

Дедушке депутата Натальи Коваленко – Василию Федоровичу Полякову, ветерану Великой Отечественной войны уже 97 лет, а когда-то в далеком 1943 году двадцатилетним юношей он попал на фронт и принимал участие в Смоленской битве. Это была одна из важнейших битв за освобождение всей страны, которая проходила на Западном фронте и носила кодовое название «Суворов». В этом самом бою Василий Федорович был ранен и 9 месяцев боролся за свою жизнь в госпитале. Он был награжден медалью и орденом Великой Отечественной войны первой степени. «После войны дедушка и дальше принимал участие в жизни нашей страны, в восстановлении ее из руин. Так он поехал на Дальний Восток и Камчатку. Каждый год 9 мая я прихожу к нему в гости, чтобы поздравить и выразить слова благодарности за возможность жить в мирное время без войны», – отметила Наталья Коваленко.

Сегодня Россия, да и весь мир сражаются с невидимым врагом – новой коронавирусной инфекцией. И эта борьба требует мужества и самоотдачи от медицинских работников, которые находятся на переднем фронте, стойкости от всех граждан выдержать режим самоизоляции столько, сколько это потребуется. Но и дома у каждого есть возможность почтить память и прославлять подвиги своих близких, кто приближал День Великой Победы! 9 мая в связи с ограничениями из-за коронавируса уходят в режим «онлайн» многие праздничные мероприятия. Среди них – возложение цветов и воздушный Парад Победы. Прямая трансляция мероприятий началась в 10:25 по местному времени. В числе мероприятий, которые пройдут «онлайн», и «Бессмертный полк». Вместо традиционного шествия с портретами фронтовиков акция пройдет в виде виртуального шествия, которое будет транслироваться на разных ресурсах – в сети Интернет, по телевидению, на медиа-экранах. Поддержать всенародное шествие в честь Дня Победы может каждый, разместив фотографии ветеранов и (или) информацию о них на сайте «Бессмертный полк-онлайн». Также жителям России предлагают украшать окна квартир и домов символами Победы и присоединяться к акции в социальных сетях #окна_победы.