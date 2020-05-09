Парад в честь Победы в Хабаровске провели под окнами домов ветеранов

В Хабаровске Парад для ветеранов все же провели, но несколько в непривычном формате. Так как из-за коронавируса пришлось срочно вносить корректировки в программу празднования, парад на площади Ленина заменили воздушным парадом, а праздничные выступления устроили прямо под окнами фронтовиков. Мероприятия организовали росгвардейцы в канун празднования Дня Победы.

Акцию назвали «Парад у дома Ветерана» ФОТО: Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю

- Акцию назвали «Парад у дома Ветерана». Ее участники - военнослужащие и сотрудники Восточного округа Росгвардии. Под окнами квартир, где живут ветераны, росгвардейцы исполнили песни Победы и прошли торжественным маршем. Праздничную концертную программу специально для этой акции подготовили артисты ансамбля песни и пляски «Амур» Восточного округа Росгвардии, - рассказали в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.

Росгвардейцы исполнили песни Победы и прошли торжественным маршем ФОТО: Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю

Организаторы акции старались создать атмосферу главного праздника в стране, несмотря на пандемию. Одним из первых услышал поздравления и слова благодарности полковник внутренней службы в отставке Алексей Сергеевич Гетьман. Ему в марте этого года исполнилось 100 лет. Во время войны он служил в подразделении по охране особо важных военных грузов войск НКВД СССР. В 60-х годах прошлого века нескольких лет возглавлял Управление вневедомственной охраны Хабаровского края.

Организаторы акции старались создать атмосферу главного праздника в стране ФОТО: Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю

Исторические факты из фронтовой биографии ветерана зачитали прямо во дворе дома Алексея Сергеевича. После росгвардейцы поздравили его с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и прошли торжественным маршем.

Охватили своим вниманием правоохранители тружеников тыла, внесших неоценимый вклад в Победу над фашизмом ФОТО: Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю

Охватили своим вниманием правоохранители тружеников тыла, внесших неоценимый вклад в Победу над фашизмом. Персональный Парад Победы увидела у своего дома Мария Макаровна Редькина. Она застала войну в 16 лет, а после окончания ее окончания 12 лет служила во вневедомственной охране. Во время войны работала в совхозе деревни Соколовка района имени Лазо Хабаровского края.

В целом персональные Парады провели для восьми ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла ФОТО: Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю

В целом персональные Парады провели для восьми ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, состоящих на учёте в подразделениях Росгвардии.