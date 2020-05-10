Новый «громкий» вертолет появился на вооружении у хабаровских спасателей

Как сообщают в главном региональном управлении МЧС накануне профессионального праздника - Дня авиации МЧС, в Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России поступил новый вертолёт. Это Ми-8 МТВ, многоцелевая машина 2019 года выпуска, которая может выполнять множество специализированных задач. Кроме того, в комплектацию это воздушного судна входит целый набор оборудования. Оно позволяет оперативно и быстро менять оснащение судна в зависимости от поставленной задачи – поиск и спасение людей в природной среде, десантирование спасателей, санитарная эвакуация, перевозка грузов и личного состава и многое другое.

Новый «громкий» вертолет появился на вооружении у хабаровских спасателейФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Вместе с вертолетом к нему прилагается два КАМАЗа дополнительного оборудования. Сейчас это все разбирается для дальнейшего использования, - подчеркнул Артем Анипченко, бортовой техник вертолета МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. - Стоит отметить, что на этом вертолете установлены двигатели российского производства, ранее они изготавливались на украинских предприятиях. Также внедрена другая система электроснабжения судна, теперь она стала более надёжной и защищённой. Теперь как обслуживающий персонал мы изучаем эти новшества. На приборной панели появились датчики топливных баков, которых ранее не было, а также система автоматической сигнализации. Последняя показывает, на специальном табло, где произошла неполадка оборудования, что позволяет более опасности найти неисправность и ликвидировать её.

Новый «громкий» вертолет появился на вооружении у хабаровских спасателейФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Воздушное судно пришлось забирать с аэродрома Жуковского в Подмосковье и своим ходом перегонять в Хабаровск. Весь перелет занял около недели – свои коррективы вносила погода на пути следования, тем не менее экипаж отмечает, что особых сложностей не возникло.

- Вертолет современный, на нём установлено новое пилотажно-навигационное, связное оборудование и многое другое, что отвечает всем необходимым требованиям, - рассказывает Александр Еркин, командир воздушного судна вертолетного отряда Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. – Машина имеет обновленную систему навигации, которая может оперативно выполнять множество расчетных задач, наглядно отображать информацию. Всё это позволяет более удобно выполнять навигацию, оперативно принимать решения. Также усовершенствована система раннего приближения с землёй, она помогает ориентироваться в сложных метеоусловиях, предупреждать о появлении препятствий и так далее.

Новый «громкий» вертолет появился на вооружении у хабаровских спасателейФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На новой машине вместе с обновленной системой радиосвязи, на корпусе судна установлен комплекс громкоговорителей. Они могут использоваться при поиске и спасении людей, поддержании связи с наземными группами, а также при необходимости оповещения населения в зоне ЧС об опасности или доведения иной важной информации.

Как отметили в руководстве авиаотряда вертолет будет базироваться в Хабаровске, и после необходимого обслуживания сразу же затупит на боевое дежурство. Тем не менее ему предстоит выполнять задачи на всей территории входящей в зону ответственности авиаотряда. Это уже 10 вертолет Ми-8 в авиаотряде и пополнение авиапарка идет регулярно уже последние два года.

Новый «громкий» вертолет появился на вооружении у хабаровских спасателейФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На сегодняшний день на вооружении авиационно-спасательного центра находятся десять вертолётов Ми-8, два вертолета Ми-26, четыре самолёта-амфибии Бе-200ЧС и самолет Ан-74.