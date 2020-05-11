Всем едущим на север Хабаровского края придется пройти карантин

Правительство Хабаровского края в качестве одной из мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции нового типа ввело обязательный карантин для пассажиров, едущих на севера края.

С 12 мая граждане, направляющиеся в Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский районы и район им. Полины Осипенко, сначала должны провести 14 дней в обсерваторе. Лишь после этого им разрешать сесть в самолет. Такая мера защищает север в первую очередь от заноса инфекции вахтовиками – людей, едущих из разных мест на заработки. Причем, подчеркнули в пресс-службе краевого правительства, идеи подали сами главы районов, опасающиеся вспышки коронавируса.

Организации сейчас готовят графики завоза рабочей силы, с поправкой на двухнедельный карантин. Заметим, что именно компания должна проследить, чтобы приглашенный работник отправился на изоляцию. Причем абы какое помещение не может получить статус «обсерватор» - сначала его должны обследовать специалисты Роспотребнадзора и дать положительный отзыв. Оборудуют обсерватор, а также организуют питание находящихся в нем людей за счет краевого бюджета.

Обычным пассажирам также придется учитывать в своих планах вынужденную остановку в обсерваторах. Как и каким категориям граждан будет оплачиваться пребывание в изоляции, пока неясно. Также в краевом минтрансе разрабатывают положение: куда именно обращаться человеку, если он летит, скажем, в Тугуро-Чумиканский район и ему, соответственно, нужно пройти карантин. Ожидается, что все регламентирующие документы будут опубликованы 12 мая.

Напомню, что в конце апреля в Охотском районе едва не произошла вспышка коронавирусной инфекции. В Охотск вернулась из командировки в Хабаровске мать троих несовершеннолетних детей, у женщины лабораторно подтвердили коронавирус COVID-19. Вторым больным, также с подтвержденным диагнозом, оказался мужчина, который подвозил командированную из аэропорта в поселок. Женщину вместе с детьми отправили в инфекционный госпиталь, у мужчины заболевание протекало в легкой форме, поэтому его оставили лечиться амбулаторно. Именно после этого случая губернатор Хабаровского края и распорядился: на севера пускать только через карантин.

По вопросам возврата купленных билетов или их переоформления нужно обращаться к авиаперевозчику – «Хабаровские авиалинии», телефон горячей линии 8-800-250-26-28, с 7:00 до 17:00.

Дальнейшие разъяснения мы опубликуем в ближайших номерах или ищите актуальную информацию на нашем сайте.

КСТАТИ

С 12 мая жителям разрешили гулять, но не далее полукилометра от места проживания. Прогулки разрешены с 9:00 до 12:00 и с 20:00 до 23:00 часов по местному времени.

Еще одно новшество - в перечень товаров первой необходимости внесена бытовая техника. То есть магазины, которые такими товарами торгуют пока онлайн, смогут открыться для покупателей. При этом необходимо строго соблюдать режим социального дистанцирования и дезинфекции.