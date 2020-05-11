Как в Хабаровском крае соблюдают права работников

По информации комитета по труду и занятости, за период с марта по настоящее время, более 3000 человек обратилось за пособиями по безработице. Но получить его может не каждый, а у тех, кто всё-таки смог, суммы получились разные. Почему такое произошло?

НЕРАВЕНСТВО СРЕДИ БЕЗРАБОТНЫХ

- Те, кто остался без работы из-за Covid-19, могут претендовать на пособие в размере почти 15 тысяч рублей. Речь идет о предприятиях, чья деятельность была приостановлена в рамках борьбы с распространением инфекции, - объяснила Галина Кононенко, председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов. - Но и мелкий бизнес, формально продолжающий работу, оказался в сложной финансовой ситуации. Некоторым индивидуальным предпринимателям тоже пришлось приостановить работу.

Под ударом оказались работники таких предприятий: либо писать заявление на отпуск без содержания и, соответственно, не получать это содержание. Либо увольняться и жить хотя бы пособие по безработице. Однако оказалось, что в этом случае люди могут рассчитывать на стандартное пособие при увольнении по собственному желанию – чуть меньше двух тысяч рублей в месяц.

По мнению главного профсоюзного босса края, такое деление людей по формальным признакам несправедливо. Пандемия, борьба с ней затронули нас всех и так или иначе пострадали практически все.

- Этот момент для нас, защищающих права работников, стал причиной обращения профсоюзного движения России в Государственную Думу с просьбой пересмотра закона, - продолжила Галина Анатольевна. - Потому что все мы стали заложниками обстоятельств, все пострадали и все должны находиться в равных условиях. Документ пока находится на рассмотрении.

НЕРАДОСТНЫЙ ОТПУСК

Кстати, с марта в Хабаровском крае действует телефон горячей линии организации профсоюзов. Обратиться на него может не только член профсоюза, но любой гражданин, чьи трудовые права была нарушены. Разобраться ему поможет юрист. Телефоны горячей линии (4212) 32-63-03 или 32-87-18, можно отправить вопрос на почту ksps-priem@mail.ru.

Такие же горячие линии были организованы во всех регионах страны. Как показывает статистика по России за месяц, самое частое нарушение – задержка выдачи зарплаты, ее сокращение под разными предлогами. Часть работодателей воспользовалась нормой из Трудового кодекса – простой: отсутствие работы по причинам, независящим от сторон. Это позволило им, с одной стороны, не сокращать штат, с другой не платить зарплату работникам. Минтруд пока не дал разъяснений по ситуации. Одно можно сказать точно: эта хитрость идет вразрез с указом президента.

Другой, не менее частой причиной обращений на горячую линию, стало принуждение работников уйти в отпуск без содержания. Обращаясь всё к тому же Трудовому кодексу, можно отметить, что оформление отпуска без содержания возможно только по взаимному согласию сторон, во всех иных случаях действия работодателя являются неправомерными. Есть у этого момента и другая сторона: работники соглашались написать заявление, понимая, что деваться им некуда.

Позитивные изменения в экономике, по прогнозам экспертов, начнутся к осени. Остается надеяться, что меры поддержки и для бизнеса, и для граждан будут расширены.