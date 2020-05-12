Хабаровчан приглашают на онлайн-выставки Гродековского музея

Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова продолжает радовать новыми онлайн-выставками. Заглянем на сайт музея и посмотрим, какие новинки появились в выставочной коллекции.

Дальневосточный писатель, военный журналист, участник Великой Отечественной войны Сергей Алексеевич ТелькановФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

«Офицер. Поэт. Журналист»

Очередная выставка из серии «Фронтовики. Жизнь после войны», приурочена к 75-летию Великой Победы. Главный герой выставки - дальневосточный писатель, военный журналист, участник Великой Отечественной войны Сергей Алексеевич Тельканов. Воевал с первых дней войны. Человек и война - главная тема его творчества. Первый сборник его стихов вышел в 1942 году. Поэзия и проза Сергея Алексеевича Тельканова - это дневник очевидца и участника исторических событий, которые воин-поэт разделил со своей родиной.

Лариса Андерсен - хабаровчанка, поэтесса, танцовщица, модельФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

«Ларисса Андерсен. Восточная Джоконда»

Совместный выставочный проект Гродековского музея и Тамары Калиберовой, журналистки, хранителя коллекции Лариссы Андерсен - рассказ о судьбе хабаровчанки, поэтессы, танцовщицы, модели. Ее жизненный путь длинною в 101 год начался в России, в дореволюционном Хабаровске, и завершился во Франции. Харбин и Шанхай стали городами, где прошла юность и молодость Лариссы Андерсен. При участии Александра Вертинского в 1940 году вышел сборник ее стихов «По зеленым лугам».

Интересного вам просмотра и берегите себя!