2020-05-12T03:57:00+03:00
Звезды

Хабаровчан приглашают на онлайн-выставки Гродековского музея

Сейчас доступны две виртуальные экспозиции
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчан приглашают на онлайн-выставки Гродековского музеяХабаровчан приглашают на онлайн-выставки Гродековского музеяФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова
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Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова продолжает радовать новыми онлайн-выставками. Заглянем на сайт музея и посмотрим, какие новинки появились в выставочной коллекции.

Дальневосточный писатель, военный журналист, участник Великой Отечественной войны Сергей Алексеевич Тельканов Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Дальневосточный писатель, военный журналист, участник Великой Отечественной войны Сергей Алексеевич ТелькановФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

«Офицер. Поэт. Журналист»

Очередная выставка из серии «Фронтовики. Жизнь после войны», приурочена к 75-летию Великой Победы. Главный герой выставки - дальневосточный писатель, военный журналист, участник Великой Отечественной войны Сергей Алексеевич Тельканов. Воевал с первых дней войны. Человек и война - главная тема его творчества. Первый сборник его стихов вышел в 1942 году. Поэзия и проза Сергея Алексеевича Тельканова - это дневник очевидца и участника исторических событий, которые воин-поэт разделил со своей родиной.

Лариса Андерсен - хабаровчанка, поэтесса, танцовщица, модель Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Лариса Андерсен - хабаровчанка, поэтесса, танцовщица, модельФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

«Ларисса Андерсен. Восточная Джоконда»

Совместный выставочный проект Гродековского музея и Тамары Калиберовой, журналистки, хранителя коллекции Лариссы Андерсен - рассказ о судьбе хабаровчанки, поэтессы, танцовщицы, модели. Ее жизненный путь длинною в 101 год начался в России, в дореволюционном Хабаровске, и завершился во Франции. Харбин и Шанхай стали городами, где прошла юность и молодость Лариссы Андерсен. При участии Александра Вертинского в 1940 году вышел сборник ее стихов «По зеленым лугам».

Интересного вам просмотра и берегите себя!

ИСТОЧНИК KP.RU

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