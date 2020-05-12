В Хабаровске скончался Танеши Танака, бывший японский военнопленный, добровольно вернувшийся в Россию

С историей жизни Танака-сана меня познакомил хабаровский журналист Максим Молотов. С его слов выходило, что жил Такеши Танака в свое удовольствие, делал то, что подсказывало ему сердце, и был счастлив. О Танаке Максим говорил с доброй иронией и легкой завистью, с которой обыкновенно человек ищущий относится к человеку состоявшемуся. Вольно или невольно, но сложился у меня образ некоего добродушного старичка, коротающего свой век между нардами и юбками симпатичных девчонок. Забегая вперед, скажу. Мнение это было ошибочным. Ни нардами, ни юбками удивить Танака-сан было нельзя.

В НАЧАЛЕ

В 2019 году судьба свела меня с Танакой лично. И, в отличие от моего однофамильца, впечатление на меня он произвел совершенно другое. В первую очередь, я увидела в нем колоссальное спокойствие. И ту особенную широту души, которой может располагать только абсолютно уверенный в себе человек.

Такеши Танака появился на свет в печально известном миру городе Нагасаки.

- Мой отец служил по дипломатической линии, но во время войны его по каким-то причинам сняли с должности и он стал служащим, - рассказывал тогда Танака-сан. – Трудился в Шанхае и Сингапуре. Когда он умер, мне было 12 лет. Еще до этого скончалась мама. У обоих были серьезные проблемы с легкими, а позволить себе лекарства мы тогда не могли. Такой у меня был жизненный старт: мы стали сиротами. На воспитание меня тогда взяла старшая сестра матери. Мы жили в маленькой деревне на полуострове Симабара. Ее семья относилась ко мне с большим сочувствием, но мне это не нравилось. Я был очень гордым, заносился и не позволял, чтобы меня жалели.

Глядя на мир с высоты почти векового опыта, можно говорить о себе еще и не так….

С отличием закончив школу, Танака-сан впервые пересек Японское море и устроился на завод в Даляне. Здесь его и застала война. Сначала молодой японец стал бойцом Квантунской армии, а потом попал в плен. Удивительное дело, но здесь в плену, у лишенного элементарных удобств японца проснулась настоящая русская душа.

- Холодно жутко. Такое мое первое впечатление, - рассказывал Танака-сан. – Работа каждый день. Тяжелая. Поднимались в шестом часу утра, и шли на лесоповал. На завтрак давали суп. Жидкий. Сначала нас кинули на Харагун, это под Читой в Забайкалье. Было очень холодно. А под пленных ничего не готово. Рыли землянки сами. По одной на два десятка человек. Многие не выдерживали. Умирали.

После Харагуна японские военнопленные, в числе которых был и Такеши Танака, были переброшены сначала в Биробиджан, а после в Хабаровск и Комсомольск. Многие здания, возведенные руками пленных, до сих пор приносят пользу городу. И именно здесь, в Комсомольске Танака-сан впервые услышит музыку, перевернувшую его душу, «На сопках Маньчжурии». Во многих интервью позже он будет говорить о том, какое влияние оказала на него эта мелодия. И сам будет исполнять ее.

НЕ РАЗЛУЧИТ НАС

В 1956 году в рамках репатриации Такеши Танака вернулся в Японию.

- Поселился я в Токио. Был журналистом и даже начал выпускать свой журнал «Творчество». Это был журнал об инструментах и их связи с человеком, - вспоминал бывший военнопленный. - В Японии я разработал особый синтезатор, а маленький заводик моего друга выпустил серию этих синтезаторов, который так и назывался – «Танака».

Казалось бы, жизнь прожита не зря: семья и работа, налаженный быт и приличная пенсия. Однако, в 1995 году, прожив почти сорок лет в родной стране, Такеши Танака переезжает в Хабаровск. Обзаводится квартиркой на Амурском бульваре. Получает гражданство. Рисует и мастерит. Гуляет в парке. Поет. Преподает японский в обычной средней школе. Ухаживает за могилами не переживших плена японцев. Раз в год ездит в Токио, навестить детей и внуков и побывать на могиле жены. В этом году незадолго до годовщины Победы его не стало.

О смерти у Танака-сан имелась собственная теория. По его мнению, злой и завистливый человек так и останется там, где он есть. А человек цельный выживет там, где другие сломаются. Но это уже совсем другая история.