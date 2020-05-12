2020-05-12T09:11:29+03:00
Общество

В Хабаровске приступили к сносу аварийного дома на улице имени Зои Космодемьянской

Всем жильцам обвалившегося дома мэрия обещает предоставить новые квартиры [фото]
Борис КОКУРИН
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В Хабаровске приступили к сносу аварийного дома на улице имени Зои КосмодемьянскойВ Хабаровске приступили к сносу аварийного дома на улице имени Зои КосмодемьянскойФото: Администрация Хабаровска
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О том что их дом относится к разряду ветхих, жильцы «сталинки», расположенной по адресу улица имени Зои Космодемьянской, 22, знали и раньше. А вот то, что он аварийный, они выяснили вечером 9 апреля, когда строение вдруг стало разрушаться.

СПАСИБО, ЧТО БЕЗ ЖЕРТВ

Перепуганные люди едва успели выбраться на улицу, как в доме стали осыпаться потолки и перекрытия. Многие выскакивали «как есть», без вещей и документов. Прибывшие на место происшествия спасатели к полуночи эвакуировали 33 человека, среди которых были как взрослые, так и дети. Чудом обошлось без жертв.

В Хабаровске приступили к сносу аварийного дома на улице имени Зои Космодемьянской Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске приступили к сносу аварийного дома на улице имени Зои КосмодемьянскойФото: Администрация Хабаровска

Специалисты администрации города обеспечили внезапно оставшихся без крыши над головой людей предметами первой необходимости и предложили им заселиться в квартиры городского маневренного фонда. Впрочем, к тому времени большинство лишившихся жилья хабаровчан уже нашли себе пристанище у родственников и знакомых, воспользовался предложением администрации только один человек.

Почти месяц понадобился властям, чтобы признать обрушившийся дом аварийным, найти подрядчика и наконец приступить к сносу. По контракту, заключенному со строителями, обрушение конструкций дома и вывоз мусора с участка должны завершиться до 25 мая. Впрочем, подрядчик рассчитывает справиться с задачей быстрее.

В Хабаровске приступили к сносу аварийного дома на улице имени Зои Космодемьянской Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске приступили к сносу аварийного дома на улице имени Зои КосмодемьянскойФото: Администрация Хабаровска

НОВЫЙ ДОМ

Что касается жильцов, не по своей вине оказавшихся бездомными, в мэрии обещают переселить их в новую высотку, сданную в конце 2019 года на улице Аэродромной. Скоро, отметили в администрации, люди смогут ознакомиться со своим новым жильем. На минувшей неделе на внеочередном заседании гордумы решением депутатов 23 жилых помещения в новом доме были переведены из краевой собственности в муниципальную.

- Для переселенцев из дома №22 по улице Зои Космодемьянской подготовлено 23 квартиры. Все - однокомнатные, площадью в 33-34 квадратных метра, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска. - В них выполнен ремонт, установлены счетчики электричества и воды, современные радиаторы с датчиками тепла, сантехника, вытяжная вентиляция в комнатах, пожарная сигнализация, энергосберегающие кухонные плиты, а в совмещенном санузле есть даже шланг для пожаротушения. Имеются все коммунальные ресурсы - отопление, горячая и холодная вода. Телевидением и интернетом жильцы также обеспечены. Работают лифты. Во дворе - парковки для автомобилей, тротуары и две детские игровые площадки, расположенные с обеих сторон дома. Практически в шаговой доступности, в микрорайоне «Второй Хабаровск», есть вся социальная инфраструктура - школа, детские сады, магазины, поликлиники, предприятия сферы бытового обслуживания, остановки общественного транспорта.

В Хабаровске приступили к сносу аварийного дома на улице имени Зои Космодемьянской Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске приступили к сносу аварийного дома на улице имени Зои КосмодемьянскойФото: Администрация Хабаровска

НА ТЕХ ЖЕ УСЛОВИЯХ

Все процедуры по передаче имущества ориентировочно завершатся в середине июня, и тогда же хабаровчане из развалившегося дома смогут начать переезд в новые квартиры.

Как отмечают в ведомстве, пострадавшие получат новую жилплощадь на тех же условиях, что и предыдущую. Те, кто был собственником жилого помещения - в собственность, те, кто снимал ее по договору социального найма - в наем с возможностью приватизации.

В Хабаровске приступили к сносу аварийного дома на улице имени Зои Космодемьянской Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске приступили к сносу аварийного дома на улице имени Зои КосмодемьянскойФото: Администрация Хабаровска

ИСТОЧНИК KP.RU

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