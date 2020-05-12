2020-05-12T09:00:22+03:00
История современности

Очередная авиакатастрофа военных лет раскрыта в окрестностях Хабаровска

Добровольцы поискового отряда «АвиаПоиск» закончили работы на месте падения трех самолетов, в крушении которых в 1942 году погибли тринадцать человек
Евгения МОЛОТОВА
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Поисковики отправились на место крушения в День Победы - это еще и годовщина авиакатастрофы. Фото: "АвиаПоиск"Поисковики отправились на место крушения в День Победы - это еще и годовщина авиакатастрофы. Фото: "АвиаПоиск"
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Вот уже не первый год энтузиасты «АвиаПоиска» расследуют крушения самолетов на территории всего Дальневосточного региона. Вот и в день очередного юбилея Великой Победы добровольцы приехали на место крушения одного из бортов, разбившихся в ночь с 9 на 10 мая 1942 года.

Поисковые работы шли на месте падения бомбардировщика ДБ-3 из состава 1-й эскадрильи 444-го дальнебомбардировочного авиаполка, погибшего с экипажем из пяти человек в ночь с 9 на 10 мая 1942 года во время летно-тактических учений. Осложнялось дело тем, что в роковую ночь из-за плохой видимости, вызванной лесными пожарами, до взлетно-посадочной полосы не добрались сразу три самолета. Два из состава 444 дальнебомбардировочного авиаполка, а третий из 303-го с аэродрома в поселке Хурба в Комсомольском районе. Потери среди летного состава - 13 человек.

Сохранились фото членов экипажа. Фото: "АвиаПоиск"

Сохранились фото членов экипажа. Фото: "АвиаПоиск"

- Место падения обнаружили в ходе разведывательного выезда. Обломки нашли в лесном массиве недалеко от Хабаровска. Известно, что в роковую ночь рейс выполняли летчик старший лейтенант Филимонов Василий Михайлович, штурман лейтенант Карташев Иван Васильевич, стрелок-бомбардир лейтенант Филаретов Игорь Анатольевич, стрелок-радист старшина Постников Андрей Васильевич, воздушный стрелок младший сержант Петросьян Леонид Петрович, - рассказали в ПСО «Авиапоиск».

Близость к краевой столице не способствовала сохранению места крушения в надлежащем виде. Как отметили поисковики, место падения в разные годы подвергалось разграблению. Мародеры растащили обшивку и приборы, звенья от пулеметных лент и заклепки бортов.

Поисковики собираются установить памятную доску погибшим летчикам. Фото: "АвиаПоиск"

Поисковики собираются установить памятную доску погибшим летчикам. Фото: "АвиаПоиск"

- Останков членов экипажа обнаружено не было, - констатировали в «АмурПоиске». - Так же, как и пуговиц, фрагментов одежды, личных вещей. Найдена только одна монета 1930 года выпуска и несколько парашютных пряжек. Единственная надежда на то, что мародеры собрали останки и захоронили их на месте падения. Но подтверждения этому найти не удалось.

Между тем в послужных картах членов экипажа сохранились фото летчика и стрелка-бомбардира. По всем погибшим авиаторам будет начата работа по поиску родственников, а летом на месте поставят памятную доску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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