В Хабаровском крае родители 203 тысяч детей получат единовременную выплату

Работа по заявлению президента о расширении мер социальной поддержки началась в крае. Напомним, Владимир Путин заявил о двукратном увеличении минимального размера пособия по уходу за ребенком. В абсолютных цифрах это 6751 рубль против прежних 3375 рублей. Пособие выплачивается неработающим и неподлежащим обязательному социальному страхованию гражданам, в том числе студентам. В крае этой мерой поддержки пользуются 2834 семьи. Кроме того, напомнили в министерстве социальной защиты населения Хабаровского края, величина пособия зависит от района проживания семьи.

- Социальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет в Хабаровском крае назначают неработающим гражданам. Его величина зависит, в том числе, от районного коэффициента. Так, в Хабаровске оно вырастет до 6751 рубля в месяц, а в Охотске - до 10802 рублей. Дополнительные расходы из федерального бюджета составят около 52 миллионов рублей в месяц, - сообщила Светлана Петухова, министр социальной защиты населения края.

Для получения повышенного пособия писать заявление или как-то иначе обращаться в органы соцзащиты не нужно. Как только будет принято постановление Правительства РФ, выплаты автоматически увеличат.

Помимо этого все семьи с детьми до трех лет, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 до 1 января 2020 года, с апреля по июнь этого года будут получать ежемесячно по пять тысяч рублей. Ранее деньги выплачивали только семьям, имеющим право на материнский капитал.

И еще одна мера поддержки, на которую могут рассчитывать все родители края: единовременная выплата в сумме десять тысяч рублей на детей от трех до 16 лет. В Хабаровском крае в этом возрасте, по данным краевого отделения ПФР, примерно 203 тысячи детей. На портале госулуг в ближайшие дни появится форма, по которой можно подать заявление. Инструкция по ее заполнению уже есть, согласно ей, достаточно свидетельства о рождении и банковского счета. Обратите внимание, что номер карты (выбитые на лицевой стороне цифры) - это не банковский счет! Время есть до 1 октября, но лучше не откладывать до последнего.