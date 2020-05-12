2020-05-12T11:07:13+03:00
Общество

В Хабаровском крае родители 203 тысяч детей получат единовременную выплату

На каждого ребенка от 3 до 16 лет государство выделит по десять тысяч рублей, кроме того, в два раза вырастет пособие по уходу за ребенком
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
Поделиться:
Семьи с детьми оказались в наиболее финансово уязвимом положении, поэтому им сейчас уделяют повышенное вниманиеСемьи с детьми оказались в наиболее финансово уязвимом положении, поэтому им сейчас уделяют повышенное вниманиеФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Работа по заявлению президента о расширении мер социальной поддержки началась в крае. Напомним, Владимир Путин заявил о двукратном увеличении минимального размера пособия по уходу за ребенком. В абсолютных цифрах это 6751 рубль против прежних 3375 рублей. Пособие выплачивается неработающим и неподлежащим обязательному социальному страхованию гражданам, в том числе студентам. В крае этой мерой поддержки пользуются 2834 семьи. Кроме того, напомнили в министерстве социальной защиты населения Хабаровского края, величина пособия зависит от района проживания семьи.

- Социальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет в Хабаровском крае назначают неработающим гражданам. Его величина зависит, в том числе, от районного коэффициента. Так, в Хабаровске оно вырастет до 6751 рубля в месяц, а в Охотске - до 10802 рублей. Дополнительные расходы из федерального бюджета составят около 52 миллионов рублей в месяц, - сообщила Светлана Петухова, министр социальной защиты населения края.

Для получения повышенного пособия писать заявление или как-то иначе обращаться в органы соцзащиты не нужно. Как только будет принято постановление Правительства РФ, выплаты автоматически увеличат.

Помимо этого все семьи с детьми до трех лет, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 до 1 января 2020 года, с апреля по июнь этого года будут получать ежемесячно по пять тысяч рублей. Ранее деньги выплачивали только семьям, имеющим право на материнский капитал.

И еще одна мера поддержки, на которую могут рассчитывать все родители края: единовременная выплата в сумме десять тысяч рублей на детей от трех до 16 лет. В Хабаровском крае в этом возрасте, по данным краевого отделения ПФР, примерно 203 тысячи детей. На портале госулуг в ближайшие дни появится форма, по которой можно подать заявление. Инструкция по ее заполнению уже есть, согласно ей, достаточно свидетельства о рождении и банковского счета. Обратите внимание, что номер карты (выбитые на лицевой стороне цифры) - это не банковский счет! Время есть до 1 октября, но лучше не откладывать до последнего.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Приметы на Рождество
Рождество — многонациональный, сближающий народы праздник. Его отмечают представители всех христианских конфессий. Рассказываем о народных приметах на католическое и православное Рождество, а также о том, что можно и что нельзя делать 25 декабря 2020 года
Новости 24
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 12 мая 2020 года: всего заражений 935
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 12 мая 2020 года: в борьбе с инфекцией сменили тактику
Навигацию открыли в центральных и северных районах Хабаровского края
Мэр Хабаровска призвал кричать об опасности
Предприниматели Хабаровского края смогут получить льготные кредиты от Сбербанка
Военные еще раз продезинфицировали железнодорожный вокзал в Хабаровске
Еще четыре дежурных детских сада откроют в Хабаровске
Вода поднимется до отметки опасного явления в Хабаровском крае
В ЕАО начали расследовать скрытое уголовное дело
Мошенники под видом выплат самоизолированным обнулили счет хабаровчанки
Акция «100 баллов для победы» проходит онлайн в Хабаровском крае
Новый лес посадят в Хабаровском крае
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 12 мая 2020 года: на излечении 28 пациентов
Сильные дожди ожидаются в Хабаровском крае
В мэрии Хабаровска взялись за оборотные средства бизнеса
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на утро 12 мая 2020 года: умеренный рост заболеваемости
Первые дома, построенные с использованием счетов эскроу, сдадут в Хабаровском крае
В Хабаровске прокуратура проверяет, откуда взялось нефтяное пятно на Амуре
Грабитель нагло забрал сбережения пенсионерки из квартиры в Комсомольске
Тракториста-поджигателя вычислили в Еврейской автономии
Грузовик врезался в столб в Хабаровске
Обстановка в Хабаровске на утро 12 мая 2020 года: пробки, отключения воды, аварии
Онлайн-акция «Георгиевская ленточка» закончилась в Хабаровском крае
Обстановка в Хабаровском крае 12 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон