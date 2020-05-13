2020-05-13T07:02:58+03:00
Происшествия

В Хабаровске сотрудники ФСБ арестовали приверженца идей радикального ислама

Иностранец призывал помогать запрещенной в России террористической организации
Борис КОКУРИН
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В Хабаровске сотрудники ФСБ арестовали приверженца идей радикального исламаВ Хабаровске сотрудники ФСБ арестовали приверженца идей радикального исламаФото: УФСБ России по Хабаровскому краю
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Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности, в апреле 2020 года в Хабаровске был задержан приверженец радикальных течений ислама. Причиной ареста стали публичные призывы к совершению террористических преступлений и оправдание терроризма.

Как удалось установить оперативникам, 26-летний мужчина прибыл в Хабаровск в сентябре прошлого года как гастарбайтер из одной из соседних среднеазиатских республик. Неизвестно, где он проникся идеями радикального ислама, но оказавшись на Дальнем Востоке, парень принялся активно пропагандировать террористическую деятельность и агитировать помогать радикалам финансово.

В Хабаровске сотрудники ФСБ арестовали приверженца идей радикального ислама Фото: УФСБ России по Хабаровскому краю

В Хабаровске сотрудники ФСБ арестовали приверженца идей радикального исламаФото: УФСБ России по Хабаровскому краю

- Проникшись идеями радикального ислама, злоумышленник стал призывать к осуществлению террористической деятельности и оправдывать терроризм в своем окружении, а в феврале 2020 года разместил в интересах запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» материалы, содержащие признаки побуждений к оказанию помощи, в том числе финансовой, указанной террористической организации и оправдания вооруженной борьбы с врагами ислама, в открытый доступ в интернет-мессенджере Telegram, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

Сейчас террорист-агитатор задержан и находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», которое сейчас расследуется специалистами. По данной статье гастарбайтеру грозить от пяти до семи лет в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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