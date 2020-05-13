2020-05-13T07:55:52+03:00
Это - Хабаровск!

Всё лучшее – детям: особенности поддержки семей

Прямой эфир 13 мая на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН
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Всё лучшее – детям: особенности поддержки семейВсё лучшее – детям: особенности поддержки семейФото: Сергей ПЯТКОВ
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Темы детей и денег всегда животрепещущие, поэтому вызывают большое количество вопросов. 11 мая Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором анонсировал ряд мер по поддержке граждан. Владимир Владимирович предложил расширить меры помощи для семей с детьми. И теперь одни родители могут рассчитывать на поддержку в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка, а другие пяти тысяч в течение трех месяцев. Кому и какие выплаты полагаются и как их получить, в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказала заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю Ирина Глазырина.

Ирина Глазырина, заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ирина Глазырина, заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Хабаровскому краюФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 13_05_2020.

Ирина Глазырина

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ИСТОЧНИК KP.RU

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