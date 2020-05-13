С начала мая в Хабаровском крае 27 нарушителей противопожарного режима привлечены к ответственности

Майские праздники - это всегда головная боль для пожарных подразделений. Люди, дождавшиеся наконец тепла, выезжают на природу, на дачи, на свои приусадебные участки и, к сожалению, не самым аккуратным образом обращаются с огнем. Это при том, что в период действия особого противопожарного режима даже простое разведение костра уже нарушение, за которое можно ответить по закону. Он, кстати, действует в 15 муниципальных образованиях края.

По данным регионального госпожнадзора с начала мая в Хабаровском крае произошло 325 возгораний сухой растительности. Инспекторами были составлены 27 протоколов об административных нарушениях.

Как отмечают в ведомстве в некоторых населенных пунктах края произошли крупные техногенные пожары, и практически во всех виноваты люди. Например, 7 мая в селе Большие Санники Ульчского района из-за неосторожного обращения с огнем местного жителя сгорели три дома, семья из семи человек лишилась жилья и была вынуждена перебраться маневровый фонд местной администрации.

- В настоящее время материалы направлены в Испытательную пожарную лабораторию ФПС по Хабаровскому краю для получения заключения о причинах пожара, на основании которого будет дана соответствующая уголовно-процессуальная оценка данному деянию, - рассказал Алексей Яковлев, замначальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Так же по предварительным данным именно неосторожное обращение с огнем стало причиной масштабного пожара в пригороде Советской Гавани. Там 9 мая загорелась площадка по хранению отходов лесопереработки. Огонь до сих пор не потушен.

- Там продолжают работать подразделения пожарной охраны и сотрудники предприятия с инженерной техникой, - отметили в пресс-службе ведомства. - Его тушение осложняет то, что очаги горения находятся на глубине, поэтому требуется проливка и разор опилок, щепы в местах горения и тления. Угрозы для населения нет. Эта площадка находится на удалении от населенных пунктов и жилых домов, имеются водные преграды. В отношении руководства предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях. В ходе проверки органами дознания будет дана юридическая оценка действий персонала.

Как мы уже писали пожары, ежегодно возникающие в этот период, настолько надоели местным жителям, что они сами выходят на «охоту» за поджигателями сухой травы. Выслеживают нарушителей и передают их пожарной охране. В Хабаровском крае зарегистрировано два таких случая.

Напомним, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст. 20.4, влекущая административное наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; на должностных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей; на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. При этом те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима штрафы увеличиваются вдвое. При этом в случае, если пожаром был нанесен значительный материальный ущерб, допущена гибель людей, то виновнику может грозить уголовная ответственность.