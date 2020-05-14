Однажды утром: защита от клещей и незаконных штрафов

Уже как начало детской сказки, звучит фраза «клещ нападает в мае». И хотя многие думают, что их эта проблема не коснется, даже безобидная прогулка в лесопарковой зоне по тропинке может быть опасна. Маленькое членистоногое несет в себе смертельную угрозу – в прямом смысле слова. Но цель радио «Комсомольская правда — Хабаровск» не напугать вас, а рассказать о правилах безопасности в теплое время. Поэтому этим утром о прививках, обработке и репеллентах от клещей рассказала заместитель начальника управления физкультуры, спорта и здравооохранения Хабаровска Татьяна Скорик.

Татьяна Скорик, заместитель начальника управления физкультуры, спорта и здравооохранения ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

В борьбе с пандемией хороши все средства. И в некоторых регионах власти решили не уповать на сознательность граждан и ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции. Но насколько это законно? Ожидает ли подобное хабаровчан? Что делать в такой ситуации? Об этом поговорили с юристом «Народной Консультации» Мариной Пенязь.

Марина Пенязь юрист «Народной Консультации»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Пока по всему миру проходит день кинопремьер, мы возвращаем старый добрый «Музыкальный четверг». Этим утром играли и обсуждали музыку с директором Хабаровского краевого музыкального театра Константином Зайнулиным и артистами музкомедии Егором Малковым и Мариной Симоновой.

Константин Зайнулин, директор Хабаровского краевого музыкального театра и артистты музкомедии, Егор Малков и Марина СимоноваФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 14_05_2020.