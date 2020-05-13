В эфир радио «Комсомольская правда» - Хабаровск вышла очередная программа «Жалобная книга Хабаровского края»

12 мая в эфире собравшиеся обсудили, какие послабления нужно сделать в первую очередь, выходя из режима самоизоляции, в которой пребывают жители Хабаровского края уже больше месяца из-за пандемии коронавируса.

Как стало известно из объявления президента России в понедельник, 11 мая, со вторника все регионы страны должны начать постепенное возвращение к обычному ритму жизни. Следует отменять ранее наложенные ограничения на работу предприятий и смягчать режим самоизоляции. Причем каждому региону предстоит самостоятельно выработать программу выхода из особого режима.

- С чего следует начать Хабаровскому краю, а что отложить на потом? - спросил Игорь Глухов у гостя программы.

- Сегодня День медицинской сестры, и в первую очередь разрешите мне поздравить медицинских сестер с их профессиональным праздником. Многие из них сегодня на передовой и иногда больше времени проводят с пациентами, чем врачи, - начал разговор Юрий Рыбко. - Желаю им здоровья, терпения. Их труд очень важен, ведь в последнее время нагрузка на них становится все больше и больше.

- Кстати, в Хабаровском крае какая в среднем нагрузка у медсестер, сколько пациентов?

- У нас не по пациентам счет идет, медсестра прикрепляется к врачу. То есть у одного врача - одна или две медсестры. Такой идет расчет. Но это немного неправильно. За рубежом положено гораздо больше медсестер и меньше врачей. То есть, к примеру, десять медсестер на одного врача.

А что касается снятия мер, давайте будем объективными. Во-первых, у нас есть рекомендации Роспотребнадзора, где четко сказано, что есть три критерия, по которым будут приниматься решения - ослаблять либо ужесточать меры в каждом регионе, ну, и в целом по стране.

Первый критерий - коэффициент инфицирования. То есть, сколько один инфицированный человек до выявления у него заболевания заразит окружающих. При COVID этот коэффициент в два раза выше, чем при гриппе. Если при гриппе 1-3 человека заражаются, то при COVID до 5 доходит.

Второй критерий - количество свободных коек. Должно быть не менее 50% от норматива. С учетом этого на прошлой неделе краевым Минздравом принято решение первую больницу перепрофилировать под инфекционный госпиталь. Это уже говорит о том, что коек не хватает. Первая больница большая, и места там достаточно, но я не уверен, что за неделю ее удастся перепрофилировать.

Третий критерий - количество тестов на вирус. Должно быть 70 штук на каждые 100 тысяч человек населения. Таким образом, в нашем крае в день должны выполнять примерно 840 тестов, но информации об этом нигде нет - ни на сайте Роспотребнадзора, ни на сайте Минздрава.

Все эти критерии говорят о готовности системы здравоохранения своевременно оказывать медицинскую помощь, в случае если пациентов становится больше. Собственно, из-за неготовности некоторых стран к наплыву пациентов и оказанию медпомощи в реанимации, ВОЗ и объявила эпидемию. В Хабаровском крае ситуация такая - у нас ежедневно появляется порядка 30-40 человек заболевших.

- Не считаете ли вы, что это заданная кем-то граница для того, чтобы вырисовывалась благостная картина?

- Статистику ведет сама медицина, и есть ли у нее возможность манипулировать цифрами, я не знаю. Оставим этот момент для экспертов. Но, я думаю, сильно факты тут не скроешь. Можно, конечно, причислить коронавирусных пациентов к заболевшим пневмонией, но они в любом случае будут оставаться в больнице.

- Мне известен случай, когда у пожилого мужчины с острой болью в области почек в больнице выявили COVID. К сожалению, мужчина умер, но при этом в статистике количество умерших от коронавируса не увеличилось. Меня это факт насторожил.

- В любом случае возможны погрешности, искажение статистики в ту либо в другую сторону, но в общем ее сильно не исказишь. Вы сами понимаете, когда речь идет о летальном случае, его никак не скроешь. Можно, конечно, одно заболевание выдать за другое, но сейчас это не настолько важно. Главное, чтобы каждый, у кого есть подозрение на это заболевание, мог сдать тест и получить квалифицированную медицинскую помощь.

Еще один момент - стадии развития эпидемии. Понятно, когда идет рост заболеваемости - на первой и второй стадиях, всевозможные ограничения наиболее эффективны. Они позволяют затормозить развитие ситуации. Сейчас, когда мы находимся на третьей стадии, то есть в равновесии, когда количество заболевших и выздоровевших примерно одинаково, всевозможные ограничения играют в меньшей степени роль. Ведь есть законы распространения любого инфекционного заболевания. К тому же, погода у нас налаживается - становится теплей, сильнее греет солнце, а это для любого вируса смерть. Такую погоду вынести ему крайне тяжело. Поэтому вирус будет угасать. Плюс количество переболевших и бессимптомных носителей становится все больше.

- Юрий Юрьевич, исходя из этого, может, сейчас следует открывать кафе, непродовольственные магазины, спортивные площадки?

- Если вернуться к критериям, которые определяет Роспотребнадзор, все открыть сейчас не получится. С другой стороны, я абсолютно согласен с тем, что доступ к спортобъектам дать нужно. Особенно не к массовым. То есть, когда несколько человек занимаются на спортплощадке, или делают пробежки по парку, либо стадиону - это несравнимо с супермаркетами, рынками с большим скоплением народа, которые сейчас открыты.

Я также за то, чтобы и небольшие магазины были открыты. Ведь можно обязать сегодня работодателей соблюдать меры безопасности, и пусть работают. Ведь нужно малому бизнесу платить за аренду помещений, налоги. Но де факто этот процесс будет происходить позже из-за нормативных требований.

- На мой взгляд, все, что происходит на открытом воздухе, гораздо безопаснее, чем в помещении.

- На открытом воздухе сложно передать вирус капельным путем. А больному человеку изначально тяжело находиться на улице. Он гулять не будет. Если, конечно, не болеет в легкой форме или не является бессимптомным носителем вируса.

- Действительно. Уже прошло больше месяца серьезных ограничений. Несмотря на то, что определенным отраслям предоставляется некоторая финансовая помощь, она не может быть бесконечной. Да и люди должны начать работать и получать соответствующую заработную плату. Ведь не бывает такого, что предприятие не работает, а деньги падают с неба.

- Я с вами согласен. Ведь мы же понимаем, что малый бизнес - это решение нужд, потребностей людей. К примеру, медицинский малый бизнес - это плановая помощь. Ее тоже нужно открыть. Ведь другие болезни никуда не делись. Сегодня запрет на оказание плановой помощи, что в государственных, что в частных клиниках - создает сложности для людей. Нет возможности лечиться.

- Перед праздником Великой Победы в соцсетях прошла информация, что часть больных коронавирусом, находящихся в десятой больнице, переводят в другие медицинские учреждения, потому что мест в этой клинике нет. Как вы считаете, в Хабаровском крае достаточно коек или нужно строить дополнительные помещения?

- Строительством мы в одночасье проблему точно не решим, потому что это процесс долгий. Если говорить про те меры, которые предпринимает региональный Минздрав, я имею в виду перепрофилирование первой краевой больницы под госпиталь, наверное, это правильней. Ведь коечный фонд там достаточный. Другое дело - как маршрутизацию настроить. Все-таки эта больница принимала больных с различными заболеваниями со всего края.

- Но к койкам должны прилагаться медсестры, врачи и лекарственные средства.Их хватает?

- Еще определенное количество коек должно быть с подведением к ним кислорода и аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Это относится к материально-техническому оснащению, которое требует финансовых затрат, монтажа и соответствия всем санитарным нормам. Это одна сторона вопроса, и она решаема при наличии денежных средств. Вторая сторона - врачебная. С врачами дело обстоит несколько сложней. Ведь сразу произвести на свет большое количество инфекционистов, пульмонологов, рентгенологов не так просто. Поэтому Минздрав отменил сертификаты, и к этому делу сейчас можно привлекать большое количество медиков других специальностей. Надеюсь, что эта мера поможет.

- Давайте вернемся к вопросу, связанному с тестами на коронавирус. До сих пор обычный человек не может его сделать, если захочет. Ему для этого нужны определенные показатели. Есть ли варианты?

- В Хабаровском крае, действительно, для прохождения теста должны соответствовать эпидемиологические показания и клиническая картина. Но эффективность тестов, по заверению экспертов, около 70%. Поэтому делают их два раза. Но сейчас предлагают тесты в интернете. Люди их приобретают, начинают что-то капать. Эти сомнительные экспресс-тесты я бы вообще не рекомендовал использовать. Ведь есть уже случаи, когда они показывали положительные результаты на сок от фруктов или ягод. Лучше, конечно, сертифицированные, которые используются в лабораториях.

Но с этой недели в Хабаровске диагностику вируса начинают осуществлять частные лаборатории за деньги. Сложно сказать, сколько это тестирование будет стоить у нас, но в других регионах оно стоит около полутора тысяч рублей.

- Я видел информацию, что во Владивостоке стоимость тестирования около двух тысяч рублей.

- В Приморье раньше начали делать тесты за деньги, и там изначально цены были выше. Я к тому, что все, что дешевле - не то, что должно быть. Считаю, при наличии частных лабораторий у нас появится больше возможностей узнать о наличии вируса в организме, и соответственно, количество носителей и заболевших COVID-19 будет еще выше.