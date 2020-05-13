В Хабаровском крае детей-инвалидов решили посадить на голодный паек

«Сложный вопрос, очень сложный», - вздохнула представитель администрации Николаевского района и уткнулась взглядом в какие-то бумажки. Вид у нее при этом был такой, будто ей поручили построить в районе макет Луны в натуральную величину.

А речь на видео-совещании правительства Хабаровского края шла о выдаче продуктовых пайков дошкольникам льготных категорий - инвалидам и детям из малообеспеченных семей.

ПРАВИЛЬНАЯ УРАВНИЛОВКА

Напомню, в прошлом году Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края, был возмущен тем, что из бюджета на завтраки-обеды детей-льготников выделяется меньше денег, чем платят родители. В итоге получалось так: сидят за столом два школьника, тарелки одинаковые, но у «бесплатника» порция поменьше, ингредиенты в блюде заменены на более дешевые и так далее.

Потребовался почти год законотворческой работы – нужно было откорректировать законодательную базу, минфину пришлось провести «изыскательские работы», чтобы найти источник финансирования. Но детей, точнее, обеденные порции наконец-то уравняли.

Борьба с короновирусом вынудила учителей дистанцироваться от учеников, а детские сады вообще приостановили работу. Поскольку деньги из бюджета на организацию питания детей льготных категорий уже были выделены, было решено формировать сухпайки и выдавать их родителям. Для многих семей это стало своего рода поддержкой: раз в десять дней (или раз в две недели, у кого как) на детсадовца или школьника выдают крупы, консервы, растительное масло, какие-то сладости, чай и сок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/778818" frameborder="0"></iframe> Питание детей-инвалидов Хабаровском крае.

Но опять, как в прошлом году, дети-льготники оказались в неравном положении – кому-то выдавали пайки, а кого-то, скажем так, решили вообще не звать к столу. Восемь районов Хабаровского края заявили, что у них не хватает средств в бюджете и пайки они выдавать не будут.

Сергей Фургал, когда ему доложили об этом, поначалу не поверил. Исполняющая обязанности министра образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова подтвердила, что восемь районов не предоставили план организации выдачи пайков дошкольникам, сославшись на дефицит бюджетов.

КОРМИТЬ ИЛИ НЕ КОРМИТЬ?

- Нам стало поступать много вопросов относительно обеспечения пайками дошкольников льготных категорий, - доложила губернатору Виктория Хлебникова. – Мы отправили запросы по районам. Восемь муниципальных образований финансово не могут обеспечить выдачу пайков. Или ссылаются на то, что нет обращений от граждан о необходимости выдачи продуктовых пайков.

На огромном экране перед губернатором в это время были выведены картинки из всех восьми бедных районов. Главы, поправляя маски, тщательно перебирали бумажки. Пикантная деталь: необходимость найти средства на питание детей-льготников не свалилась на их головы в разгар коронавируса - деньги были планово заложены в районные бюджеты-2020.

Сергей Иванович начал перекличку. Нанайский, Бикинский, Николаевский, Советско-Гаванский, им. Полины Осипенко и еще три района – один за другим главы мялись и обещали «посчитать еще раз и решить вопрос».

- Мы прорабатывали этот вопрос, считали. Сложный, очень сложный вопрос, - тот самый вздох от чиновницы из Николаевского района, которая так и не смогла ответить губернатору, сколько конкретно нужно денег на пайки для детишек.

Зато Совгаванский район цифру подготовил: нужно восемь миллионов на два месяца, так-то мы оплачиваем по факту, бывает, что дети пропускают детсад, тогда не платим, итоговая сумма меньше, а сейчас мы сомневаемся. На этом месте Сергей Фургал остановил докладчиков.

- Коллеги, послушайте себя: сомневаемся, что нужно давать пайки детям. Детям-инвалидам и детям из малообеспеченных семей! Президент говорит о поддержке людей в этот сложный период, говорит, что нужно выделить средства и так далее. А глава района говорит: а я сомневаюсь, - губернатор выдержал внушительную паузу, чтобы до каждого дошел смысл сказанного, и продолжил совершенно другим тоном. - Восемь районов, подготовьте расчеты – сколько вам нужно денег, чтобы обеспечить пайками детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов. Минфин, из губернаторского резервного фонда выделить средства.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

А главам восьми «бедных» районов губернатор без обиняков указал: вы занимаете свои места, безусловно, законно - вас назначили депутаты районных собраний, но есть другой, тоже законный, путь в эти кресла - выборы.

Будь автор в числе этой восьмерки, после такого заявления первого лица края он бы у себя Вконтакте поставил статус «Все сложно».