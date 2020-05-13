Из-за коронавируса в этом году набор в центр подготовки юных футболистов «СКА-Хабаровск» будет перенесен

Этот год не только оставил без футбола игроков и болельщиков главного хабаровского клуба СКА, но и лишил возможности играть и тренироваться на поле воспитанников Центра подготовки юных футболистов «СКА-Хабаровск». Обычно набор юных армейцев начинался уже в первые дни лета, но сейчас его, видимо придется перенести на более поздний срок.

- Набор детей в ЦПЮФ «СКА-Хабаровск» обязательно состоится, - рассказал Сергей Ленивкин, спортивный директор «СКА-Хабаровск». - В этом году мы ждем мальчиков 2014 года рождения. Но в связи с последними событиями все это будет происходить позже, чем обычно. Насколько? Здесь мы ждем решения властей. Как только нам разрешат возобновить тренировки, мы сразу объявим конкретные даты набора.

Плюс в том, по словам спортивного директора, что в этом году ЦПЮФ рассчитывает набрать как можно больше малышей.

- В прошлом году мы взяли около 60 детей, которые были разбиты на четыре группы. А в целом же в отборе участвовали более 100 человек - такой эффект вызвал Чемпионат мира, прошедший в России. Учитывая повышенный ажиотаж, клуб нашел возможности арендовать дополнительные спортивные залы, - подчеркивает Сергей Ленивкин.

В этом году в наборе в селекционную группу будут участвовать одни и те же тренеры. После того, как юные футболисты отзанимаются год, наставники сформируют группу и передадут ее другому тренеру. Именно так делают в ведущих академиях страны, чей опыт изучили и признали полезным в ЦПЮФ «СКА-Хабаровск».

- Все мы ждем, когда нам разрешат возобновить полноценный тренировочный процесс. Пока же дети получают задания, которые помогают поддержать физическую форму и не забыть, как надо обращаться с мячом. Для ребят 2006 года рождения и старше тренировочные планы составляет наш тренер по физической подготовке Андрей Молчанов, и упражнения в основном направлены на поддержание физических качеств. Младшие наши воспитанники получают от своих тренеров задания, которые больше направлены на координацию и работу с мячом. Связь тренерского состава с детьми происходит при помощи интернет-мессенджеров. Чтобы детям проще было воспринимать информацию, все задания сопровождаются схемами, картинками или видеоконтентом. Сами тренеры не сидят без дела и используют паузу для совершенствования и развития своих навыков. Например, Василий Кармазиненко уже рассказывал, что проходит дистанционное обучение для получения лицензии «А-элитная юношеская». Другие наши тренеры участвуют в онлайн-лекциях, которые проводит Академия тренерского мастерства РФС. Однако и тренеры, и наши воспитанники очень соскучились по футболу и с нетерпением ждут возобновления полноценных тренировок на поле, - отметил спортивный директор «СКА-Хабаровска».