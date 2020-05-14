Сразу три торговых точки на улице Вахова в Хабаровске подверглись нападению неизвестного

Свои преступные планы мужчина воплотил в жизнь, что называется, среди бела дня. На криминальный промысел он вышел 12 мая около трех часов дня. В качестве первой жертвы нападавший избрал хлебобулочный киоск на улице Вахова в Индустриальном районе краевой столицы.

В торговый павильон возле дома по Вахова 8 Б он ворвался с черного хода - дверь была приоткрыта для проветривания, а чтобы сильно не распахивалась, завязана на веревочку. Надо ли говорить, что помехой для злоумышленника это не стало.

Задняя дверь хлебобулочного павильона была приоткрытаФото: Михаил СЕРГЕЕВ

- В киоске жарко, поэтому периодически мы проветриваем помещение, - рассказала продавец хлебобулочного ларька. - Я стояла на табурете, проводила ревизию. Он ворвался и угрожая пистолетом потребовал выручку, я стала говорить что-то в духе: «Сейчас-сейчас», отошла к кассе и нажала тревожную кнопку.

Поняв, что вместо наживы может наткнуться на сотрудников правопорядка, нападавший бежал. Однако без добычи оставаться не пожелал. Оббежав девятиэтажку, мужчина ворвался в расположенный здесь зоомагазин. На этот раз он воспользовался парадным входом.

Сценарий разбойного нападения тот же. Ворвался, наставил пистолет, потребовал выручку. Однако стоящая за прилавком хозяйка не пожелала расставаться с деньгами, а вместо этого пожаловалась преступнику на убытки и заявила: «Денег нет». Столкнувшись со второй неудачей, нападавший ретировался и скрылся в направлении «Ерофей Арены».

Следующей нападавшему попалась точка по продаже зоотоваровФото: Михаил СЕРГЕЕВ

Здесь, наконец, удача улыбнулась разбойнику. На его пути попался павильон «Фермерская ярмарка», черный ход которого был закрыт, но не заперт, а продавец не отличалась особенной смелостью. Увидев наставленный пистолет, женщина отдала нападавшему всю имевшуюся в кассе выручку - 2700 рублей. Больше в кассе не было, основной расчет ведется по картам. Когда мужчина ушел, она вызвала полицию.

И только в третий раз преступнику улыбнулась удачаФото: Михаил СЕРГЕЕВ

Говорить о том, что все разбойные нападения совершил один и тот же преступник, позволяет тот факт, что все пострадавшие описали его приблизительно одинаково. Рост от 170 до 180 сантиментов, на голове темно-синяя бейсболка и голубая медицинская маска. Некоторая путаница вышла с одеждой, это либо темный спортивный костюм, либо темная джинсовая куртка. Впрочем, переживших стресс женщин трудно упрекнуть в невнимательности, скорее дело в различном освещении в торговых точках. Описали жертвы и оружие. По утверждению хозяйки зоомагазина, это металлический пистолет, в боевых качествах которого никто, по счастью, не убедился.

Видеонаблюдение было установлено только в хлебобулочном павильоне, однако запись в нем не велась. Но микрорайон «Строитель» и в частности улица Вахова оборудованы камерами уличного видеонаблюдения - с ними работают оперативники.

- Уголовное дело возбуждено по трем эпизодам, по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», - прокомментировали в УМВД России по Хабаровскому краю. - Ведется следствие.