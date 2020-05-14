В Хабаровске начали принимать экзамены у владельцев катеров и лодок

Навигация открыта - самое время выводить на чистую воду свои катера и лодки, но вот для того, чтобы рассекать зеркальную гладь Амура, необходимо сдать специальный экзамен. Принимают его инспекторы Центра ГИМС, и по форме он мало отличается от такого же для автовладельцев.

В Хабаровске начали принимать экзамены у владельцев катеров и лодокФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Для начала им необходимо закончить подготовительные курсы, затем сдать теорию и практическое вождение. Но, конечно, здесь есть свои особенности - судоводители изучают правила «водного движения» по рекам, озерам и морям. Изучают устройство своих транспортных средств и специальные знаки, которые выставляются для того, чтобы отметить опасные места, мели, направление движения на конкретном водоеме.

- Вопросы в теоретической части распределяются по блокам. Каждый блок состоит из десяти вопросов и относится к определенному типу судна и району плавания - как морскому, так и речному, - рассказывает Олег Пономарчук, старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю. - Как правило, граждане подают заявки на получение удостоверения на право управления всеми типами маломерных судов во всех районах плавания. Также в теоретическую часть включены вопросы по оказанию первой помощи, правилам нахождения на судне и правилам поведения пассажиров. Экзамен считается успешно сданным, если гражданин ответил верно на восемь и более вопросов.

В Хабаровске начали принимать экзамены у владельцев катеров и лодокФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

После полученные знания будущим судоводителям предстоит подтвердить на практике, выполнив ряд заданий.

- Среди практических навыков управления маломерным судном нами проверяется умение постановки на якорь, подход и отход от пирса, спасение утопающего, чтение навигационных знаков, - отмечает Дмитрий Омельченко, государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю.

В Хабаровске начали принимать экзамены у владельцев катеров и лодокФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Владельцы катеров и лодок, не имеющие удостоверения на право управления своим судном, на открытую воду не выйдут, а если все-таки выведут свои плавсредства на реку - получат штраф. Кроме того, в ведомстве предупреждают - судно обязательно должно быть зарегистрированным и освидетельствованным в подразделениях ГИМС. На борту должны присутствовать средства спасения: спасательные жилеты, сигнальные фонари, огнетушитель и тому подобное.