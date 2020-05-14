Соцподдержка для соцработников заработает в Хабаровском крае

Представители минсоцзащиты Хабаровского края предоставили данные о количестве своих сотрудников, оказавшихся на карантине из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа. Исполняя поручение президента РФ Владимира Путина, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал распорядился о назначении дополнительных выплат определенной категории социальных работников.

По данным краевого минсоцзащиты, эти меры социальной поддержки предназначены для работников психоневрологических интернатов и домов престарелых и инвалидов. Таких в регионе 16 и постоянно проживает в них около трех с половиной тысяч человек, а работает - не менее 1120 сотрудников. Это врачи и медперсонал, социальные и педагогические работники, сотрудники технического кластера. Доплата персоналу будет произведена за каждую смену, проведенную в находящемся на спецрежиме учреждении.

- С марта в учреждениях действует карантин, при этом в условиях изоляции стационары края работают с 24 апреля сменой 14 дней. С 8 мая работники соцучреждений пошли на вторую смену. За каждую смену им будут выплачены дополнительные средства, - отметили в минсоцзащиты.

Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае если они непосредственно оказывают помощь больным, зараженным коронавирусом, - 60 тысяч рублей. Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала - 25 тысяч рублей. А если они работают с заболевшими людьми - 35 тысяч рублей. Для младшего персонала - 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала - 10 и 15 тысяч рублей.

Максимальный период расчета выплат - с 15 апреля по 15 июля 2020 года. Как сообщается на официальном сайте Минтруда РФ, средства начнут поступать работникам в июне после того, как будет подписано соответствующее постановление Правительства РФ. Выплаты будут финансироваться из федерального бюджета.

ЦИФРЫ

Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. Если врач непосредственно оказывает помощь больным с диагнозом «коронавирус нового типа», доплата вырастет до 60 тысяч рублей.

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала - 25 тысяч рублей. Для тех, кто работает непосредственно с заболевшими людьми, выплата увеличится до 35 тысяч рублей.

Для младшего персонала - 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Доплаты техническому персоналу составят соответственно 10 и 15 тысяч рублей.