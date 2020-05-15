В Хабаровском крае большегрузы возьмут под круглосуточный контроль

До 31 мая в Хабаровском крае действует ограничение на движение большегрузов по всем дорогам. Наибольшую тревогу вызывают участки Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Чегдомын, подъезд к Мухену и Советская Гавань - Монгохто. Именно здесь чаще всего возят лес лесозаготовители, именно эти дороги в весеннюю распутицу превращаются под колесами многотонников в кашу. При этом, по данным министерства транспорта и дорожного хозяйства края, зачастую вес лесовозов превышает установленную нагрузку на ось. Почему такое происходит и как с этим бороться - обсуждали на совещании правительства Хабаровского края.

На проблемных участках со второй декады апреля установлены посты весового контроля. Однако должного эффекта работа не приносит. Отчасти из-за того, что лесовозы иной раз идут по кривой дорожке - обходными путями, отчасти из-за юридических пробелов в регламентирующих документах.

- Идет нестыковка постановления Правительства РФ с приказом Минтранса России. Даже если протоколы по перегрузу и начнут оформлять, они не будут иметь силы, а суд встанет на сторону нарушителей. Мы сейчас занимаемся устранением этих разночтений, - заявил Игорь Петряшин, начальник УГИБДД по Хабаровскому краю.

Вызывает недовольство водителей и медленная работа весовых пунктов. На каждом пункте работает один человек, в итоге он собирает внушительный хвост большегрузов. А дальнобойщики - не те люди, которые будут смирно стоять в очереди. В общем, включается пресловутый человеческий фактор.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал предложил более простое, но эффективное решение. Зачем взвешивать автомобиль, если есть товарно-транспортная накладная? Остановили машину, посмотрели, какой лес везет, взяли рулетку - прикинули объем. Есть таблицы, в которых расписана масса кубометра древесины различных пород.

- Сверили данные - по кубометрам, по породам древесины - с накладной. Если есть разночтения, скажем, по накладной 40 кубов, а по факту 60, вызываем опергруппу. А потом пусть владелец идет в суд, посмотрим, что ему там скажут, - обрисовал алгоритм действий Сергей Фургал. - Итак, со следующей недели на постах весового контроля необходимо организовать круглосуточное дежурство. Сотрудники ГИБДД совместно с представителями профильных министерств будут проверять товарно-транспортные накладные грузовых машин, в особенности лесовозов, на соответствие максимально разрешенному весу, сорту перевозимой древесины, легальности перевозок. Если есть нарушения, машина задерживается, а оперативная группа проводит расследование и принимает решения.

Проверять будут все автомобили, включая прицепы. Исключение - машины, везущие пассажиров, топливо, продовольствие, медикаменты, почту и грузы, необходимые для ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров.

СПРАВКА «КП»

Согласно постановлению губернатора, для транспортных средств в Хабаровском крае на трассах установлены следующие предельно допустимые нагрузки:

- на дорогах 2 и 3 категорий при нагрузке на одиночную, наиболее нагруженную ось - 6 тонн, для сдвоенной оси - 10 тонн; для строенной оси - 12 тонн; для сближенных осей - 5 тонн на ось;

- на дорогах 4 и 5 категорий при нагрузке на ось (одиночную, сдвоенные оси, строенные оси, сближенные оси) - 4 тонны.