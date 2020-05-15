2020-05-15T05:28:42+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае двое военных пошли под суд за установленную в казарме «растяжку»

Действовали они из хулиганских побуждений
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае двое военных пошли под суд за установленную в казарме «растяжку»В Хабаровском крае двое военных пошли под суд за установленную в казарме «растяжку»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Чем бы солдат не занимался, лишь бы чем-нибудь был занят – истина, неоднократно доказанная во многих армиях мира. Был случай, когда израильские солдаты, находясь на отдыхе перевернули Хаммер, который в принципе перевернуть невозможно. На вопрос инженеров, приехавших разбираться: «Зачем?». Те только пожали плечами – интересно стало.

В нашей армии тоже любят дурацкие развлечения. Например, в декабре прошлого года в одной из частей военных железнодорожников в Хабаровском крае солдат заминировал столовую. Поставил у входа коробку с корявой надписью «бомба», а потом наблюдал как саперы обезвреживают картонку. Как записано в протоколе – военнослужащий сделал муляж взрывного устройства их хулиганских побуждений.

В этот раз «отличились» двое курсантов центра снайпинга, 392 окружного учебного центра Восточного военного округа. Что характерно два «минера-затейника» - проходили службу по контракту.

Началось все с того, что на входе одной из казарм учебного центра военные обнаружили самодельное взрывное устройство – так называемую «растяжку», выполненную по всем правилам диверсионного искусства. Центр подняли «в ружье», вызвали саперов и военных следователей. Делом занялась контрразведка, которая и обнаружила виновников всеобщего переполоха.

- В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что двое военнослужащих изготовили муляж взрывного устройства и установили его на входе в здание одной из казарм учебного центра, - рассказали в ФСБ России по Восточному военному округу. - После чего наблюдали за предпринимаемыми командованием учебного центра мерами и действиями личного состава подразделения по противодействию терроризму.

Уже на суде контрактники полностью признали свою вину и чистосердечно раскаялись в содеянном, что было учтено судом при вынесении приговора.

12 мая Хабаровский гарнизонный военный суд признал военнослужащих виновными в совершении преступления, по статье уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и приговорил их к наказанию в виде штрафов в размере 30 000 и 20 000 рублей, соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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