Музыкальные мероприятия онлайн на неделю в Хабаровске

МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ

Краевой музыкальный театр предлагает посмотреть отрывок из музыкальной комедии «Проделки Ханумы» под названием «Ссора свах». Мудрая, хитрая, лукавая Ханума - лучшая сваха в Тифлисе. Она помогает людям, соединяя человеческие судьбы и сердца. Вот и обедневший князь надеется, что Ханума поправит его безденежье женитьбой на богатой вдовушке. Уже и по рукам ударили. Жених-то завидный, хоть и старый. Одни титул чего стоит - князь. А за титул не жаль дочь Сону отдать за князя, уговаривает купца соперница Ханумы сваха Кабато. Но не родилась еще та женщина, чтобы перехитрить Хануму. Все знает Ханума про людей и их жизнь. И все у нее получилось, на то она и Ханума. И невесту украла, и в мужскую баню заглянула, и князя напугала, но две свадьбы, как и положено в комедии, сыграли.

Сцена «Ссора свах» демонстрирует зрителю, как две свахи-конкурентки - Ханума и Кабато спорят из-за того, что не хотят уступить друг другу сватовство князя Пантиашвилли. Каждая надеется, что именно ее невесту выберет завидный титулованный жених. Режиссер-постановщик этой искрометной комедии - Вадим Паршуков.

Также зрителю предлагают прослушать две замечательных песни - «Заветный камень» и «Севастопольский вальс» из одноименной оперетты.

«Заветный камень» - это популярная песня военных лет Бориса Мокроусова на стихи Александра Жарова. Композитор и поэт познакомились в июле 1941 года, когда вместе несли службу на Черноморском флоте. «Заветный камень» они создали в 1943 году на основе реальной истории. Советский моряк, умирая, передал товарищам кусочек гранита, отбитый снарядом от парапета набережной Севастополя, который он поклялся положить на место по возвращению в уже освобожденный город. Композиция также известна под другими названиями: «Камень Севастополя», «Черноморская легенда» и «Последний матрос Севастополь покинул».

«Севастопольский вальс» (из одноименной оперетты) композитор Константин Листов написал на стихи Георгия Рублева к 10-летней годовщине Дня Победы и столетию первой обороны Севастополя. Знаменитая и всеми любимая советская песня звучит в одноименной оперетте в постановке Хабаровского музыкального театра (режиссер-постановщик спектакля - Алексей Серов).

Здесь и сейчас только музыка: мы собрали для вас лучшие номера и песни, которыми можно в полной мере насладиться, не покидая при этом домФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

С МУЗЫКОЙ ДОМА

Музей «Мир говорящих машин» в своем видеоблоге «С музыкой дома» предлагает посмотреть и послушать новый выпуск под названием «Матвей Журавлев: Где шумит седой волной Амур-река». Речь пойдет об удивительном жителе города Хабаровска, известном как «дед Матвей» - это хабаровский композитор, музыкант, исполнитель песен и преподаватель музыки. Автор не менее легендарной песни о Хабаровске на стихи Аркадия Федотова «Вдоль Амура белым парусом...». В выпуске помимо рассказа о музыканте прозвучат фрагменты его выступлений и видеозаписи с концертов.

Хабаровская филармония на своей странице в Instagram публикует интересные советы о том, как полюбить классику. Небольшой спойлер: просто начните ее слушать!

Также вниманию посетителей предлагают прослушать песню «Тучи в голубом» в исполнении солистки филармонии Анастасии Корниенко и ансамбля Оркестра русских народных инструментов. Песня прозвучала во время праздничного концерта, посвященного Дню Победы.

Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича на своем сайте публикует трансляции концерта молодежного камерного оркестра. В программе элегия для струнного оркестра Чайковского «Привет благодарности», «Реквием для струнного оркестра» Такемицу, «Простая симфония, сочинение 4» Бриттена, «Камерная симфония» Шостаковича, и, наконец, «Адажиетто» Малера.

Второй концерт, который вы сможете посмотреть, это «Бетховен и Малер», солист - Николай Луганский (фортепиано), дирижер - Николай Алексеев. Со сцены прозвучит «Концерт № 4 для фортепиано с оркестром» Бетховена и «Симфония №5» Малера.

КИНО ПРО МУЗЫКУ

Завершает нашу подборку пара отличных фильмов про музыку, представленных на площадке онлайн-кинотеатра Nonfiction.

Первый из них - «Ступа» (16+). Константин Ступин, или просто Ступа, еще в последние годы существования СССР стал известен как лидер орловской группы «Ночная трость». Внутренний протест и бурная жизнь 90-х постоянно прерывали его творческую карьеру. Болезни, отрывы, клиники, записи альбомов, видеороликов и концерты сменяли друг друга. Когда Константин уже не мог собрать «Ночную трость», он исполнял песни, играя на акустической гитаре. Позже он встретился с московскими рокерами и уже во время съемок фильма начал записывать свой последний альбом. Когда альбом был записан, Константин начал сольный музыкальный тур. Первый в жизни. Ярославль - Питер - Москва. Полные залы. А 16 марта 2017 года через несколько дней после завершения своего первого тура он умер у себя дома, причина смерти неизвестна. Сегодня на Youtube-канале музыканта более 60 миллионов просмотров, но Ступа об этом уже не узнает…

Второй фильм под названием «Мадонна: рождение легенды» (16+) расскажет не менее удивительную историю становления звезды мирового уровня. Яркий пример американской мечты - девочка, которая самозабвенно, любой ценой стремилась к своей цели и стала мегапопулярной. Королева поп-музыки, самая коммерчески успешная исполнительница в истории и настоящая легенда. В 1979 году Мадонна Луиза Чикконе была никому не известной танцовщицей, которая, как и многие, решила стать популярной певицей. Почему именно она добилась таких небывалых высот? Документально-биографический фильм расскажет о пути Мадонны к оглушительной славе.