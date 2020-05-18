2020-05-18T05:11:20+03:00
Общество

Дачное сообщество Хабаровского края поддержат рублем и законом

Садоводы и огородники производят почти половину всей сельхозпродукции в крае
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Половину сельхозпродукции, произведенной в крае, выдают на-гора дачникиПоловину сельхозпродукции, произведенной в крае, выдают на-гора дачникиФото: Законодательная дума Хабаровского края
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Вопросам поддержки и развития садоводческого движения было посвящено заседание постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры.

На заседании депутаты заслушали отчеты представителей министерства сельского хозяйства края и доклад председателя Хабаровского краевого союза садоводов Виктора Сайкова.

Как выяснилось, есть ряд препон законодательного характера, не позволяющий дачникам пользоваться всеми теми мерами поддержки, которые получают сельхозпроизводители. Дело в том, что садоводство-огородничество юридически не признано сельскохозяйственной деятельностью. И это при том, что дачники Хабаровского края выращивают на своих огородах примерно 40 процентов всего объема фруктов-овощей, производимых в крае.

В ходе обсуждения всплыла проблема недоосвоения средств, выделяемых на субсидии СНТ. Деньги на условиях софинансирования выделяются дачным сообществам на покрытие расходов на обустройство, освещения мест общего пользования, на проведение инфраструктуры. Однако в списке нет таких важных работ, как мелиорация, пожарная защита, оборудование видеонаблюдения. И проблема эта - одно из следствий того, что дачники не приравнены к сельхозпроизводителям.

- Наши дачники решают вопрос продовольственной безопасности. Это не громкие слова, это факт, - заявил Виктор Лопатин, председатель комитета. - Они должны пользоваться всемерной поддержкой. Минсельхозу нужно посмотреть, какие еще направления расходов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ можно компенсировать за счет субсидий из краевого бюджета.

Есть вопросы и по финансированию кадастровых работ в отношении садовых и огородных земельных участков. По закону края предусмотрено, что краевая господдержка садоводам и огородникам может предоставляться как через органы местного самоуправления, так и напрямую садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам. Но на практике второй подход - субсидирование напрямую - не осуществляется, поэтому парламентарии рекомендовали органам исполнительной власти проработать механизм получения данной меры поддержки.

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