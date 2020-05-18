Биробиджанский активист обнаружил «склад фекалий» под открытым небом

В начале мая биробиджанский активист Георгий Нацвлишвили (он же - Гиви - прим.ред.) остановил сброс фекалий в озеро, которое находится в селе Птичник Биробиджанского района ЕАО. Заблокировав подземную трубу, неравнодушный житель областного центра пообещал продолжить борьбу с «экологическими безобразиями» на малой родине, выявляя опасные участки.

НЕХОРОШЕЕ МЕСТО

Накануне Гиви обнаружил еще одно место, которое, по его мнению, угрожает окружающей среде. В мини-экспедицию он пригласил корреспондента «КП» - Хабаровск». Марш-бросок по пересеченной местности привел к мосту через Биру, где проложен участок железнодорожной ветки «Ленинское - Биробиджан».

Гиви показывает местоФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Спустившись на берег самого крупного водоема в областном центре, Георгий энергично направился в заросли, за которыми открылся удручающий пейзаж. Прибрежный участок (до Биры - рукой подать) площадью более сотни квадратных метров утонул в жиже, источающей тошнотворные запахи. Взяв палку, Гиви сошел с тропинки и стал измерять глубину зловонной трясины.

- Не меньше метра! Вон торчит труба, из которой, по всей видимости, были произведены сбросы. А чуть дальше расположены городские очистные сооружения. Очевидно, нечистоты поступают оттуда, - предположил активист. - Вонь от этого места, когда поднимается ветер, накрывает близлежащие поселки - Партизанский, Тукалевский. Я не видел, чтобы отсюда что-то вывозили.

В это время на тропинке показался какой-то мужчина, которого Гиви принял за охранника объекта. Как выяснилось, проходивший мимо житель Биробиджана также встревожен происходящим. Он сообщил, что несколько лет назад здесь сооружались объекты для «Водоканала», но строительство было законсервировано. Незнакомец показал, где находится «незавершенка». Скрытая зарослями площадка, похожая на заброшенную взлетно-посадочную полосу, производила сюрреалистическое впечатление. Словно здесь должен приземлиться НЛО с инопланетянами, которые прилетят спасать нашу планету от экологической катастрофы...

- Не достроили, и никому нет дела до этого! Хотя каждое лето в Биробиджане случается наводнение - Бира разливается по окрестностям, уровень грунтовых вод резко поднимается. И это дерьмо смывается в нашу реку, нанося серьезный экологический ущерб. Кто ответит за издевательство над природой? - возмущался Гиви.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?

Как сообщил директор МУП «Водоканал» Руслан Чулков, это муниципальное предприятие несколько лет находится в состоянии банкротства, и на серьезную поддержку имеющейся инфраструктуры нет средств. Проблемы нарастают с каждым годом, но справиться с их потоком «Водоканал» в его нынешнем состоянии не может.

- Из отстойников, которые находятся рядом с железнодорожным мостом, ил вывозится, когда возникает такая необходимость. Да, там есть и заброшенные объекты. В начале двухтысячных годов, при прежнем руководстве, в этом месте строили третью очередь городских очистных сооружений - при поддержке федерального центра. Но строительство не закончили, все пришло в полную непригодность. Сейчас возобновлять строительство на этом месте нецелесообразно, очистные нужно выносить за пределы города - например, в район дачного массива Щукинка. На новое строительство потребуются значительные финансовые средства, - пояснил Руслан Чулков.

Подземная трубаФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Как сообщила советник мэра Биробиджана Дарья Ващенко, с помощью областного правительства областному центру выделили средства на ремонт канализационного коллектора (дюкера), который проходит под руслом Биры. Соответствующие ремонтные работы будут проводиться в 2020-2021 годах.

- На строительство новых очистных сооружений в областном центре денег в бюджете нет - ориентировочно на эти цели требуется несколько миллиардов рублей, - рассказала Дарья Ващенко. - В настоящее время мэрия Биробиджана совместно с правительством ЕАО прорабатывает вопрос о выделении денег на проектно-сметную документацию этого объекта коммунальной инфраструктуры. Это нужно для того, чтобы включиться в подходящую федеральную программу и получить целевое финансирование.

ПРОВЕРИМ И НАКАЖЕМ

По словам Биробиджанского природоохранного прокурора Александра Кучумова, в прошлом году суд обязал мэрию построить и ввести в эксплуатацию очистные сооружения до начала 2024 года. Текущая деятельность «Водоканала» регулярно проверяется - не наносится ли ущерб окружающей среде.

- В «Водоканале» имеется программа производственного контроля за выпуском сточных вод. Эта программа обязывает регулярно проводить целевые исследования. Со своей стороны мы ведем постоянный мониторинг ситуации. Если будут выявлены нарушения природоохранного законодательства (проверки проводятся по обращениям граждан и критическим публикациям СМИ - прим.ред.), будут приняты необходимые меры - нарушителя ждет административная ответственность, - подчеркнул Александр Кучумов.