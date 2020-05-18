В Хабаровске интернет-пособник террористов осужден на 7 лет лишения свободы

Взяли пособника террористов в 2019 году. Оперативники Федеральной службы безопасности выяснили, что 46-летний мужчина, житель города Хабаровска и гражданин России, в июне прошлого года, используя свою учетную запись в интернет-мессенджере «Телеграм», добровольно вступил в международную террористическую организацию «Джебхат ан-Нусра» (запрещена на территории РФ) и затем стал активно пропагандировать ее деятельность в социальных сетях.

- Гадойниезов проводил беседы с пользователями интернета, среди которых оправдывал деятельность международной террористической организации, а также призывал к осуществлению совершения террористических преступлений, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю. - Кроме того, в доказательство своей преданности он на личной странице в социальной сети «Одноклассники» разместил в открытом доступе видеоролик, содержащий призывы к участию в террористической деятельности, оказанию финансовой помощи и ресурсного обеспечения МТО, а также распространению идей джихада против правительственных войск Сирийской Арабской Республики.

Уголовное дело на мужчину завели по статьям «Участие в деятельности террористической организации» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». На днях состоялся суд, который признал пособника террористов виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме сроком на три года, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд принял решение об ограничении прав и свобод осужденного после отбытия наказания, а именно - лишил его права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет, на срок два года.

Напомним, что в апреле этого года сотрудниками ФСБ был задержан еще один приверженец радикального ислама - гастарбайтер, также вступивший в запрещенную в России террористическую организацию и активно агитировавший ей помогать.

Также в апреле на 11 лет лишения свободы был осужден 21-летний парень. Во время расследования выяснилось, что он в ноябре 2019 года вступил в международную организацию, деятельность которой запрещена в Российской Федерации. Он также согласился принять участие в ее работе и поэтому хотел перебраться в Сирию. Арестовали злоумышленника, когда он хотел вылететь за границу.