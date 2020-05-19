2020-05-19T10:19:16+03:00
Это - Хабаровск!

Герои в масках: страховые гарантии для медработников

Прямой эфир 19 мая на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН
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Герои в масках: страховые гарантии для медработниковГерои в масках: страховые гарантии для медработниковФото: Сергей ПЯТКОВ
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Мы постоянно говорим о том, что основная группа риска по заболеваемости коронавирусом – это люди старше 65 лет, забывая о врачах, которые ежедневно сталкиваются с опасностью. 6 мая президент России подписал указ, согласно которому медицинскому персоналу, непосредственно работающему с больными COVID-19, предоставляются страховые гарантии. Выплаты осуществляются в трех случаях: при выздоровлении, получении инвалидности или летальном исходе, вызванном действием коронавируса. Однако даже из названных не все случаи являются страховыми. Об особенностях получения выплат этим утром рассказал управляющий Фондом социального страхования Андрей Деркач.

Андрей Деркач, управляющий Фондом социального страхования Фото: Сергей ПЯТКОВ

Андрей Деркач, управляющий Фондом социального страхованияФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 19_05_2020.

Андрей Деркач

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ИСТОЧНИК KP.RU

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