2020-05-18T08:47:52+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае нашли второго пропавшего на реке Матай рыбака

Мужчина погиб, как и его напарник, в речном завале
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае нашли второго пропавшего на реке Матай рыбакаВ Хабаровском крае нашли второго пропавшего на реке Матай рыбакаФото: ДВРПСО МЧС России
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Напомним, что о пропаже двух рыбаков 8 мая в отдел МВД сообщили местные жители. Мужчины - один 1964, а второй 1955 года рождения - уехали на рыбалку на реку Матай в район села Бичевая, которое расположено в районе имени Лазо. Рыбаки давно должны были либо вернуться, либо позвонить, но никаких сообщений от них не поступало.

Сотрудники полиции при помощи волонтеров начали поиски местных жителей. Однако розыск ничего не дал, тогда они вызвали спасателей. Изначально 15 мая в район имени Лазо отправилась группа из шести специалистов и двух единиц техники. Им удалось найти лодку, на которой должны были рыбачить пропавшие. Чуть позднее в речном заломе спасатели обнаружили старшего из мужчин. Затем был найден и более молодой рыбак.

- Тело погибшего мужчины 1964 года рождения было найдено в ходе осмотра береговой линии и разбора завалов наносного мусора в заломах русла реки. Погибший был передан сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас спасатели убывают в пункт постоянной дислокации в город Хабаровск, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как отмечают в главном управлении МЧС, всего к проведению поисковых работ привлекалось 13 человек личного состава и пять единиц техники, из них от МЧС России шесть человек личного состава и две единицы техники.

Как отмечают в ведомстве, отправляясь в тайгу не стоит пренебрегать правилами безопасности. Необходимо запастись теплыми вещами, взять запас воды, еды и топлива, зарядить сотовый телефон. При запланированном выходе на воду обязательно сообщите близким информацию о маршруте движения, предполагаемом месте нахождения, времени прибытия и возвращения домой в целях своевременного реагирования спасателей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий. Также не стоит игнорировать элементарное средство спасения - спасательный жилет. В случае происшествия, столкновения и опрокидывания лодки, именно он позволит остаться на поверхности воды, даже если получены травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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