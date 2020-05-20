2020-05-20T06:38:12+03:00
Это - Хабаровск!

Как найти работу в Хабаровске. Советы эксперта.

Прямой эфир 20 мая на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН
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Как найти работу в Хабаровске. Советы эксперта.Как найти работу в Хабаровске. Советы эксперта.Фото: Сергей ПЯТКОВ
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Уже не осталось сфер деятельности, которую бы не затронула пандемия коронавируса. Она стала причиной не только сокращения заработных плат, но и резко возросшего количества не занятых, а также безработных жителей города. В Хабаровске после введения ограничительных мер уровень безработицы вырос в два раза. Несмотря на готовность службы занятости помочь соискателям, многие пытаются найти работу самостоятельно, что значительно увеличивает время поиска. Что делать тем, кто остался без работы, рассказала первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Хабаровского края Инна Малинина.

Это Хабаровск 20_05_2020.

Инна Малинина, первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Инна Малинина, первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Инна Малинина 20_05_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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