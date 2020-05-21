2020-05-22T07:42:13+03:00
Это - Хабаровск!

Вечно молодая «Комсомолка»: 95 лет всесоюзной молодежной газете

Прямой эфир 22 мая на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН
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Вечно молодая «Комсомолка»: 95 лет всесоюзной молодежной газетеВечно молодая «Комсомолка»: 95 лет всесоюзной молодежной газетеФото: Сергей ПЯТКОВ
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24 мая 1925 года тиражом 31 000 экземпляров вышел первый номер газеты «Комсомольская правда». Комсомола давно нет, а издание не просто существует, но и постоянно развивается. И сегодня это уже не несколько полос печатного текста, а целая система, состоящая из газеты, сайта и радио.

Многие говорят, что газеты изжили себя и пора бы их оставить воспоминанием. Нагло врут! Пока есть спрос, будет и предложение. Но спорить с тем, что журналистика меняется, нельзя. И сегодня все без исключения поддаются влиянию интернета. Как средствам массовой информации конкурировать с социальными сетями и каким должен быть современный журналист, рассказала руководитель хабаровского краевого отделения Союза журналистов России Ксения Исаева.

Ксения Исаева, руководитель хабаровского краевого отделения Союза журналистов России Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ксения Исаева, руководитель хабаровского краевого отделения Союза журналистов РоссииФото: Сергей ПЯТКОВ

Время пандемии ни для кого не проходит бесследно. Карантинные меры сильно ударили по ресторанному бизнесу Хабаровска. Заведения жалуются на отсутствие возможностей работы, кроме доставки, а граждане – на качество обслуживания. О том, как рестораторам пережить непростой период пандемии, рассказали официальный представитель Барменской Ассоциации России в Хабаровском крае Вадим Мурашкин и основатель Московского дома барменов Анатолий Павлов.

Вадим Мурашкин, официальный представитель Барменской Ассоциации России в Хабаровском крае и Анатолий Павлов, основатель Московского дома барменов Фото: Сергей ПЯТКОВ

Вадим Мурашкин, официальный представитель Барменской Ассоциации России в Хабаровском крае и Анатолий Павлов, основатель Московского дома барменовФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 22_05_2020.

Это Хабаровск от 22_05_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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