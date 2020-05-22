Артисты во время пандемии или как творчество лечит души.

В связи с введенными ограничительными мерами в Хабаровске отменились все спектакли. Для театров и их работников это, в первую очередь, психологический удар, связанный с отсутствием практики, который грозит финансовыми потерями. Но работники культуры настолько пропитаны творческой энергией, что всегда находят возможности для самореализации.

В студии «Комсомольской правды» солистка Хабаровского краевого музыкального театра Василиса Серова вместе с директором театра музыкальной комедии Константином Зайнулиным рассказали, чем занимаются артисты во время самоизоляции и как поддерживают свои профессиональные навыки на должном уровне.

Также, Василиса исполнила песни «От Москвы до Бреста», «Вальс Бостон» и ещё ряд популярных произведений.

Василиса Серова, солистка Хабаровского краевого музыкального театраФото: Сергей ПЯТКОВ

Константин Зайнулин, директор театра музыкальной комедииФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 22_05_2020.