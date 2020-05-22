2020-05-22T07:26:24+03:00
Это - Хабаровск!

Артисты во время пандемии или как творчество лечит души.

Прямой эфир 22 мая на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН
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Артисты во время пандемии или как творчество лечит души.Артисты во время пандемии или как творчество лечит души.Фото: Сергей ПЯТКОВ
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В связи с введенными ограничительными мерами в Хабаровске отменились все спектакли. Для театров и их работников это, в первую очередь, психологический удар, связанный с отсутствием практики, который грозит финансовыми потерями. Но работники культуры настолько пропитаны творческой энергией, что всегда находят возможности для самореализации.

В студии «Комсомольской правды» солистка Хабаровского краевого музыкального театра Василиса Серова вместе с директором театра музыкальной комедии Константином Зайнулиным рассказали, чем занимаются артисты во время самоизоляции и как поддерживают свои профессиональные навыки на должном уровне.

Также, Василиса исполнила песни «От Москвы до Бреста», «Вальс Бостон» и ещё ряд популярных произведений.

Василиса Серова, солистка Хабаровского краевого музыкального театра Фото: Сергей ПЯТКОВ

Василиса Серова, солистка Хабаровского краевого музыкального театраФото: Сергей ПЯТКОВ

Константин Зайнулин, директор театра музыкальной комедии Фото: Сергей ПЯТКОВ

Константин Зайнулин, директор театра музыкальной комедииФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 22_05_2020.

ХМТ 22_05_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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