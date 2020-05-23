2020-05-23T11:04:54+03:00
Общество

В Еврейской автономной области молодой парень, рискуя жизнью спас из огня троих человек

В то время как другие снимали пожар на видео девятиклассник бросился в горящий дом чтобы вытащить людей
Борис КОКУРИН
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В Еврейской автономной области молодой парень, рискуя жизнью спас из огня троих человекВ Еврейской автономной области молодой парень, рискуя жизнью спас из огня троих человекФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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Чрезвычайное происшествие, едва не закончившееся трагедией, произошло в небольшом селе Бирофельд Еврейской автономной области. В двенадцатом часу в службу спасения позвонили очевидцы и рассказали, что по соседству сильно горит жилой дом. По их словам, внутри могли быть люди.

Когда на место возгорания прибыла пожарная бригада то выяснилось, что пожар случился в жилом панельном двухквартирном доме, котором находились трое человек. Но еще до приезда расчетов их вытащил из огня молодой парень – Александр Комплектов.

- Пламенем была объята веранда, отрезав вход в дом, огонь быстро распространялся на крышу, - вспоминает школьник. - Зная, что в данной квартире могут быть люди, разбив стекло, я полез через окно внутрь. В комнате действительно спали трое взрослых. Я разбудил их и помог выбраться из горящего дома.

В итоге женщина и двое мужчин оказались обязаны жизнью смелому девятикласснику. Пока пожарные ликвидировали пламя потерпевшим и их спасителю оказали первую помощь.

- За пожаром наблюдало множество зевак, многие снимали происшествие на видео, даже не вызвав пожарных. Только Александр, проявив мужество, бросился к горящему дому и сделал всё, чтобы спасти людей! Спасибо семье Комплектовых за воспитание сына, которым можно гордиться! – отметил Владислав Бордунов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области.

Школьник на благодарность не рассчитывал – действовал по обстановке, но за героический поступок его решили отблагодарить спасатели. В МЧС подготовили документы для поощрения отважного парня.

Кстати, в поселке Александр не живет, сам он из Биробиджана, там же ходит в девятый класс одной из школ, а Бирофельде оказался приехав в гости к родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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