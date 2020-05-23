Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 23 мая 2020 года: 63 новых случая заболевания за сутки

Хорошая погода, установившаяся в регионе, на этой неделе сыграла злую шутку с жителями Хабаровского края. Все меньше людей сидят, дома соблюдая режим самоизоляции, все больше выходит погулять на улицу. Улицы в центре Хабаровска ничем не напоминают о режиме самоизоляции.

Гуляющие парочки, старики вышедшие подышать свежим воздухом, мамы с детьми – никто не хочет оставаться дома. Как следствие в регионе наблюдается резкий скачек заболеваемости COVID-19.

По данным краевого минздрава только за прошедшие сутки в Хабаровском крае зарегистрировано 63 новых случая заболевания коронавирусом. В основном люди заболели в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и некоторых районах края.

- Среди заболевших людей большинство в возрасте от 18 до 65 лет, 9 пациентов старше 65 лет, 3 ребенка в возрасте от 1 года до 6 лет и два подростка 15 лет, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края. - Среди вновь выявленных пациентов около 45,0% являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 35,0% зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 23 мая 2020 года: 63 новых случая заболевания за суткиФото: Правительство Хабаровского края

Как отмечают медики практически все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям. Лидирующие позиции по количеству заболевших занимает город Хабаровск и Хабаровский район – здесь COVID-19 заразились 1262 человека, на втором месте Ульчский район – 152 человека, на третьем Советско-Гаванский район – 37 человек и на четвертом Комсомольск-на-Амуре – 34 человека, на пятом район имени Лазо – 32 человека.В двух районах Хабаровского края: Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском, пока не выявлено ни одного заболевшего.

Сейчас регион продолжает лидировать на Дальнем Востоке и Забайкалье по количеству выздоровевших. По данным врачей от заболевания, вызванного COVID-19 в крае, суммарно излечилось 678 человек.

Всего в регионе зарегистрировано 1572 случаев заболевания, наблюдается рост на 4,2 процента по сравнению с предыдущими сутками, из них 10 закончились смертью пациентов.

На стационарном лечении находится 624 пациентов, из них 12 в тяжелом состоянии на ИВЛ; 260 получают лечение амбулаторно с соблюдением требований изоляции. У большинства болеющих (60,0 %) заболевание протекает в легкой форме.

Всего в крае развернуто 1359 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, подготовлено 104 аппарата ИВЛ.