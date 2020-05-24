Невыселяемые: чиновники совещаются, а дома продолжают рушиться в Хабаровске

Единственный проспект в Хабаровске оказался темным пятном на лице города из-за бараков. Серые, разваливающиеся домики постройки 50-х годов прошлого века давно пока ликвидировать

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/780842" frameborder="0"></iframe> Серые, разваливающиеся домики постройки 50-х годов прошлого века давно пока ликвидировать.Ольга КИВА

Назвать их подходящими для жизни язык поворачивается только у чиновников, которые наверняка после работы возвращаются в благоустроенные квартиры. Между тем, в домах нет санузлов, отопление только за счет печей, внутри и снаружи многочисленные повреждения стен, лестниц и других конструкций, ненадежная проводка. Лучше слов будут наглядные иллюстрации.

Вокруг помойки и развалиныФото: Ольга КИВА

Среди горожан бытует мнение, что в барках живут в основном маргиналы и люди низкого социального статуса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/780844" frameborder="0"></iframe> Одна из квартир в бараках.Ольга КИВА

Но вот на фоне обшарпанных стен в одной из квартир на глаза попадается коллекция медалей. Сын хозяйки жилья увлекается лыжами, представлял город и край на разных соревнованиях, занимал призовые места. Теперь парень служит в армии. В квартире чисто, насколько это возможно, посуда вымыта и аккуратно сложена. Разве так живут маргиналы?

В квартире порядок, посуда вымыта и сложенаФото: Ольга КИВА

После нашумевшей истории с обращением жителей бараков к американскому президенту, чиновники зашевелились. Они быстро сняли ярко-желтые баннера и принялись за свое любимое дело – давать обещания. Среди последних изречений: последний барак расселят к 2030 году, место для дома под переселение нашли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/780840" frameborder="0"></iframe> Не выселенные: чиновники совещаются, а дома продолжают рушиться в Хабаровске.Ольга КИВА

А тем временем случилось очередное обрушение в доме №147 на проспекте 60-летия Октября - обвалилась печка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/780843" frameborder="0"></iframe> В доме на проспекте обвалилась печка.Ольга КИВА

По счастью, жильцы временно отсутствуют и только поэтому никто не пострадал. До этого буквально на глазах жильцов развалился дом на улице Зои Космодемьянской, а в прошлом году сгорел барак напротив мэрии (справедливости ради, дом был официально расселен, люди уже не должны были там жить - прим. ред.). Где в следующий раз случится ЧП?

В доме №147 обвалилась печкаФото: Ольга КИВА

К слову, жильцы бараков в своих квартирах не могут сделать нормальный ремонт, потому что стены «ходят». На таких поверхностях, например, ровный слой свежих обоев через некоторое время деформируется и рвется. Как это происходит, видно в квартире Любови Казаковой, живущей в доме №145.

В доме №127 другая проблема – появились дыры, через которые теперь можно попасть в подвал. Лазейки уже опробовали местные коты, один из них, черный, как смоль, даже любезно продемонстрировал, как выглядит этот процесс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/780846" frameborder="0"></iframe> Ремонт завалинки.Автор фото: Ольга Лапина, жительница дома №127

В доме №127 появились дыры, через которые теперь можно попасть в подвалФото: Ольга КИВА

Жильцы дома свои общения с управляющей компанией сравнивают с боевыми действиями, которые, к слову, не всегда заканчиваются успешно для самих жильцов. Ольга Лопатина с трудом добилась ремонта части завалинки и даже запечатлела весь процесс. Из-за высокого процента износа стоимость ремонта таких домов зашкаливает и тут даже не знаешь, винить ли управляющую компанию в бездействии: собрать нужную сумму с жильцов практически нереально. Директор одной такой компании объяснял как-то нашему журналисту, что тут либо астрономические суммы будут в платежках, либо, если платежи снизить до посильных, собирать на реконструкцию одного барака придется еще лет сорок-пятьдесят.

А рядом с полуразвалившимися и покосившимися постройками кипит жизньФото: Ольга КИВА

Напомним, Хабаровск признали самым комфортным городом из всех дальневосточных столиц. Однако не все хабаровчане могут согласиться с этим, жильцы бараков уж точно. Понятно, что городская казна не потянет массовое расселение всех бараков. Инвесторам проспект мало интересен, хотя тут земли немеряно. Но есть специальные федеральные программы, по которым можно получить средства на строительство новых домов под расселение. Во-первых, это хорошо для жильцов ветхого фонда, во-вторых, на фоне общего падения реального сектора экономики это отличная поддержка строительной отрасли.