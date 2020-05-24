Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 24 мая 2020 года: 61 новый случай

В Хабаровском крае зафиксирован еще 61 пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция нового типа». Как сообщили в минздраве края, прирост пошел по Хабаровску и Хабаровскому району. Напомним, что за сутки 22-23 мая прирост был 63 пациента, до этого, 21-22 мая – 55 пациентов. Ранее ежедневно выявляли по 50-55 человек и меньше. Были пики – в селе Богородское Ульчского района, например, который до сих пор опережает по числу заболевших Комсомольск, уступая лишь Хабаровску.

По информации министерства здравоохранения края, среди заболевших одиннадцать пациентов старше 65 лет; 15 детей от года до тринадцати лет и три подростка 15-16 лет. Остальным от 18 до 65 лет, то есть возрастной разбег достаточно широк. В ведомстве подчеркивают: сорок процентов вновь выявленных болели без симптомов, факт инфицирования выявили лабораторные тесты. Примерно десять процентов «простыли», а вот у половины выявленных – пневмония. Так что шансы переболеть «легко и непринужденно» и «заработать осложнения» примерно 50:50 – стоит ли рисковать собой и своими близкими?

- По дальневосточным регионам край сохраняет лидирующие позиции по количеству выздоровевших – суммарно, нарастающим итогом излечился 691 человек, - отметили в краевом минздраве. – На лечении в стационарах находятся 659 пациентов, в тяжелом состоянии на ИВЛ десять человек (вчера, 23 мая на аппарате лежали двенадцать человек – прим. ред.). На амбулаторном лечении 273 человека. У большинства пациентов, точнее, у 60 процентов, заболевание протекает в легкой форме.

Итого на текущий момент в Хабаровском крае зарегистрированы 1633 случая заболевания коронавирусом. Десять из них, к сожалению, закончились смертью пациентов. Мощность коечного фонда в инфекционных госпиталях составляет 1359 коек, имеется 104 аппарата искусственной вентиляции легких.

Количество заболевших по районам Хабаровского края на 24.05.2020, данные минздрава края:

Охотский – 5

Николаевский – 6

им. Полины Осипенко – 1

Солнечный – 7

Верхнебуреинский – 4

Амурский – 4

Нанайский – 1

Комсомольск-на-Амуре – 34

Ульчский – 152

Хабаровск и Хабаровский район – 1323 (1262 – на 23.05.2020 г.)

Ванинский – 16

Вяземский – 2

Советско-Гаванский – 37

Бикинский – 9

им. Лазо - 32