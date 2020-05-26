В Хабаровском крае на реке Мачтовая пропал пожилой мужчина

О том, что на реке Мачтовая в Комсомольском районе Хабаровского края пропал 66-летний мужчина, спасателям сообщили сотрудники полиции, которые узнали об исчезновении пенсионера от местных жителей.

Как удалось выяснить полицейским, еще в первых числах мая мужчина 1954 года рождения отправился на зимовье в поселок Мачтовый - порыбачить и поохотиться. Для того, чтобы попасть в населенный пункт, ему надо было преодолеть реку Мачтовую, для чего он взял с собой резиновую лодку.

Связь в зимовье не очень хорошая, так что никто сразу охотника не хватился. Однако за три с половиной недели он так и не подал о себе никаких вестей. В поселок отправились односельчане, однако в зимовье не обнаружили никаких следов пребывания пенсионера - в дом никто не входил, вещи и резиновая лодка отсутствовали. Скорее всего, предполагают местные жители, несчастье могло произойти на реке, которая только недавно вскрылась ото льда.

- Сегодня утром в Комсомольский район направлена группировка спасателей хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в городе Комсомольске-на-Амуре для проведения поисковых работ, - рассказали в пресс-службе ДВРПСО МЧС России. - Искать человека будут трое наших спасателей, волонтеры и сотрудники полиции.

Первым делом спасатели планируют обследовать береговую линию вниз по течению реки Мачтовая до поселка Октябрьский, осматривать акваторию будут как с берега, так и с лодок. Как заверили в ведомстве, отряд оснащен всем необходимым для поиска оборудованием.