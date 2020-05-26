Выйти из сумрака: самозанятым Хабаровского края предлагают легализоваться

Накануне в Законодательной думе Хабаровского края обсудили внесенный губернатором региона Сергеем Фургалом и инициативной группой депутатов всех фракций политических партий законопроект о введении специального налога на профессиональный доход.

РАБОТАЕШЬ НА СЕБЯ? ПОЛУЧИ ЛЬГОТУ

Законодательная инициатива предполагает, что граждане, заявившиеся в качестве самозанятых, смогут воспользоваться льготной налоговой ставкой 4% НДФЛ, если предприниматель предоставляет услуги физическим лицам, или 6% НДФЛ, если услуги оказываются юридическим лицам. Такой льготный налоговый режим доступен будет для тех, кто занимается предпринимательской деятельностью, но не имеет наемного персонала.

Правовой статус самозанятого расплывчат, официального определения этому термину нет. Однако, по сложившейся практике, критерием признания самозанятым выступает именно отсутствие наемных работников. Главное преимущество статуса самозанятого - снятие риска штрафа за занятие незаконной предпринимательской деятельностью, без необходимости регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы, или в мобильном приложении «Мой налог». Для этого даже не требуется личное посещение - вся постановка на налоговый учет полностью автоматизирована.

- Люди ждут введения этого закона на территории Хабаровского края. Одна из основных причин - открытая легализация своего бизнеса. Вторая, на мой взгляд, - статус самозанятого налогоплательщика дает возможность воспользоваться государственными мерами поддержки, предназначенными для сектора малого и среднего предпринимательства, - отметил Максим Тарасов, и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края.

В правительстве Хабаровского края подчеркивают: регистрация в качестве самозанятого - дело абсолютно добровольное. Никто не собирается устраивать охоту за репетиторами или мастерами маникюра и принуждать к получению статуса самозанятого. Решать только вам, уважаемые жители края, работающие на себя!

САМОЗАНЯТОСТЬ - ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА

Как уточнил и.о. министра, к 2024 году количество самозанятых в регионе увеличится на 15 тысяч человек. Это, со своей стороны, даст положительный эффект и для экономики региона в виде дополнительных налогов и новых рабочих мест, которые организованы жителями самостоятельно.

По словам специалистов, институт самозанятости может стать выходом для сегментов малого бизнеса, которые сильнее всего пострадают от экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Регистрация в качестве самозанятых позволит таким предпринимателям продолжить свою деятельность на новом уровне, а пониженная налоговая ставка - сократить расходы на ведение бизнеса.

Напомним, специальный налоговый режим для самозанятых действует в России с 1 января 2019 года. В пробном варианте он был введен в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан. Позже к ним присоединились еще девятнадцать субъектов РФ. В апреле этого года остальные регионы страны получили право самостоятельно вводить с 1 июля профессиональный налог для «работающих на себя» граждан.

КСТАТИ

Чаще всего самозанятые предприниматели трудятся в сфере обслуживания. Это репетиторы, няни и гувернантки, парикмахеры и мастера маникюра, плотники и электрики. Существуют и сферы деятельности, которой самозанятые заниматься не могут. Это: реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке; перепродажа товаров и имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося для личных, домашних и подобных нужд; добыча и реализация полезных ископаемых; посредническая деятельность; услуги по доставке товаров с приемом платежей в пользу других лиц (кроме тех, по которым продавец товаров выдает чек ККТ); продажа недвижимости и транспорта; сдача в аренду нежилой недвижимости; деятельность медиатора, нотариуса, адвоката, оценщика, арбитражного управляющего.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь, хабаровчанин, занимается ремонтом компьютеров на дому:

- Если такой закон будет, скорее всего, я зарегистрируюсь. Кризис по мне не ударил, наоборот, клиентов прибавилось. Людям пришлось приводить в порядок домашние гаджеты, чтобы работать и учиться. Дело в другом - в защищенности. Недавно была некрасивая история, клиент обвинил меня в том, что я ему видеокарту на более слабую поменял, грозился в полицию пойти. Моя совесть чиста, мне репутация дороже. Хорошо, что я делаю фотографии в процессе работы, от его обвинений отбился. Собственно, я был готов сам пойти в полицию - предъявить ему за клевету и вымогательство. Но тогда бы меня оштрафовали за незаконную предпринимательскую деятельность. В общем, да, зарегистрируюсь, так спокойнее будет.